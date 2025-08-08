На фронте в течение целого дня 7 августа не прекращались атаки со стороны врага. Всего с начала суток произошло 119 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ от 22:00 7 августа.

К теме ВСУ отбили более сотни штурмов на фронте в течение суток: сводка Генштаба за 6 августа

Какая ситуация на фронте на вечер 7 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 10 боестолкновений с российскими захватчиками.

Сегодня враг 4 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении – в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении противник совершил 9 попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг 4 раза атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но был отбит.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомаркового и Ступочек. Украинские подразделения отбили все 5 атак.

На Торецком направлении произошло 9 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Звериного, Котлиного, Удачного, Зеленого Угла и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанты, из которых 122 – безвозвратно. Также уничтожено пушку, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.