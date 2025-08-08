8 августа, 01:15
На фронте 129 столкновений, активные бои идут на Покровском и Лиманском направлениях, – Генштаб
Основные тезисы
- На фронте за сутки произошло 119 боевых столкновений, активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.
- Украинские силы успешно отбили атаки на нескольких направлениях, включая Новопавловское, Гуляйпольское, Ореховское, и остановили наступательные действия врага на Приднепровском направлении.
На фронте в течение целого дня 7 августа не прекращались атаки со стороны врага. Всего с начала суток произошло 119 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ от 22:00 7 августа.
К теме ВСУ отбили более сотни штурмов на фронте в течение суток: сводка Генштаба за 6 августа
Какая ситуация на фронте на вечер 7 августа?
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 10 боестолкновений с российскими захватчиками.
- Сегодня враг 4 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении – в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас продолжается один бой.
- На Купянском направлении противник совершил 9 попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.
- На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григорьевки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.
- На Северском направлении враг 4 раза атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но был отбит.
- С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомаркового и Ступочек. Украинские подразделения отбили все 5 атак.
- На Торецком направлении произошло 9 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.
- На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Звериного, Котлиного, Удачного, Зеленого Угла и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.
По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанты, из которых 122 – безвозвратно. Также уничтожено пушку, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.
- На Новопавловском направлении украинские воины отбили 10 атак захватчиков в районах Филиала, Толстого, Зеленого Поля, Свободного Поля, Камышевахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки. Еще два боя продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.
- На Ореховском направлении украинские защитники отбили 3 атаки захватчиков вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.
- На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.