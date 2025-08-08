На фронті впродовж цілого дня 7 серпня не припинялися атаки з боку ворога. Загалом від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ від 22:00 7 серпня.

Яка ситуація на фронті на вечір 7 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень з російськими загарбниками.

і відбулося 10 боєзіткнень з російськими загарбниками. Сьогодні ворог 4 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку – у районах Вовчанська та Фиголівки, наразі триває один бій.

– у районах Вовчанська та Фиголівки, наразі триває один бій. На Куп'янському напрямку противник здійснив 9 спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

противник здійснив 9 спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають.

Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають. На Сіверському напрямку ворог 4 рази атакував у районах Григорівки та Федорівки, але був відбитий.

ворог 4 рази атакував у районах Григорівки та Федорівки, але був відбитий. З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи окупантів атакували в районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок. Українські підрозділи відбили всі 5 атак.

підрозділи окупантів атакували в районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок. Українські підрозділи відбили всі 5 атак. На Торецькому напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Наразі триває один бій.

відбулося 9 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Наразі триває один бій. На Покровському напрямку від початку доби противник 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового. Наші захисники стримують натиск противника, бої досі тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 174 окупанти, з яких 122 – безповоротно. Також знищено гармату, вісім автомобілів, 32 БпЛА, два термінали супутникового зв'язку та два пункти управління БпЛА. Уражено також чотири автомобілі, три артилерійські системи та 11 укриттів для особового складу.