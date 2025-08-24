Генштаб отчитался о ситуации на фронте российско-украинской войны. В течение текущих суток зафиксировано 128 боевых столкновений.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте за минувшие сутки?

В течение дня враг нанес один ракетный удар и совершил 52 авианалета, использовав одну ракету и 76 управляемых авиабомб. Кроме этого, российские оккупанты применили против наших сил 1789 ударных беспилотников типа и открывали огонь по украинским позициям и населенным пунктам 2978 раз.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 5 атак противника. Дополнительно россияне совершили 13 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиабомб и провели 136 артиллерийских обстрелов.

В районе Южной Слобожанщины подразделения врага 5 раз пытались атаковать позиции Сил обороны вблизи Волчанска и в направлении Двуречанского. Все штурмовые действия были успешно отражены.

Купянское направление в течение дня оставался активным – там зафиксировано 8 атак вблизи населенных пунктов Купянск, Западное, Голубовка и Зеленый Гай. Сейчас еще продолжаются два боя.

На Лиманском направлении с утра и до вечера оккупанты совершили 15 попыток штурмов у населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка, а также в направлении Среднего, Дроновки, Шандриголово и Серебрянки. По состоянию на отчетное время не завершились шесть столкновений.

Северское направление тоже было горячим – украинские защитники отбили 10 атак противника в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении города Северск. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг 4 раза пытался прорваться в районах Майского и Часового Яра, однако все его действия были остановлены.

На Торецком направлении с начала дня зафиксировано 4 атаки оккупантов, основные бои развернулись вблизи Щербиновки и Русиного Яра.

Особенно ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении. Здесь противник совершил 38 попыток прорыва украинской обороны в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются 2 боевых столкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанты, из которых 99 – безвозвратно. Кроме того, уничтожено два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль,

– отметили в Генштабе.

Новопавловское направление отметилось 21 попыткой штурма со стороны россиян вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. По состоянию на сейчас продолжается еще 6 столкновений.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника в течение дня не отмечалось, однако под авиационные удары попали районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское и Львовское.

На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.

