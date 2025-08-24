Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Погибли более 900 россиян, уничтожена артиллерия: потери врага на 24 августа

Какая ситуация на фронте за минувшие сутки?

В течение дня враг нанес один ракетный удар и совершил 52 авианалета, использовав одну ракету и 76 управляемых авиабомб. Кроме этого, российские оккупанты применили против наших сил 1789 ударных беспилотников типа и открывали огонь по украинским позициям и населенным пунктам 2978 раз.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 5 атак противника. Дополнительно россияне совершили 13 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиабомб и провели 136 артиллерийских обстрелов.

В районе Южной Слобожанщины подразделения врага 5 раз пытались атаковать позиции Сил обороны вблизи Волчанска и в направлении Двуречанского. Все штурмовые действия были успешно отражены.

Купянское направление в течение дня оставался активным – там зафиксировано 8 атак вблизи населенных пунктов Купянск, Западное, Голубовка и Зеленый Гай. Сейчас еще продолжаются два боя.

На Лиманском направлении с утра и до вечера оккупанты совершили 15 попыток штурмов у населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка, а также в направлении Среднего, Дроновки, Шандриголово и Серебрянки. По состоянию на отчетное время не завершились шесть столкновений.

Северское направление тоже было горячим – украинские защитники отбили 10 атак противника в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении города Северск. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг 4 раза пытался прорваться в районах Майского и Часового Яра, однако все его действия были остановлены.

На Торецком направлении с начала дня зафиксировано 4 атаки оккупантов, основные бои развернулись вблизи Щербиновки и Русиного Яра.

Особенно ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении. Здесь противник совершил 38 попыток прорыва украинской обороны в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются 2 боевых столкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанты, из которых 99 – безвозвратно. Кроме того, уничтожено два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль,

– отметили в Генштабе.

Новопавловское направление отметилось 21 попыткой штурма со стороны россиян вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. По состоянию на сейчас продолжается еще 6 столкновений.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника в течение дня не отмечалось, однако под авиационные удары попали районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское и Львовское.

На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке не зафиксировано.

ВСУ совершили контратаки на Покровском направлении: что известно?