Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті за минулу добу?

Протягом дня ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 52 авіанальоти, використавши одну ракету та 76 керованих авіабомб. Окрім цього, російські окупанти застосували проти наших сил 1789 ударних безпілотників типу та відкривали вогонь по українських позиціях і населених пунктах 2978 разів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 5 атак противника. Додатково росіяни здійснили 13 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіабомб та провели 136 артилерійських обстрілів.

У районі Південної Слобожанщини підрозділи ворога 5 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони поблизу Вовчанська та у напрямку Дворічанського. Усі штурмові дії було успішно відбито.

Куп’янський напрямок протягом дня залишався активним – там зафіксовано 8 атак поблизу населених пунктів Куп’янськ, Западне, Голубівка та Зелений Гай. Наразі ще тривають два бої.

На Лиманському напрямку зранку і до вечора окупанти здійснили 15 спроб штурмів біля населених пунктів Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка, а також у напрямку Середнього, Дронівки, Шандриголового та Серебрянки. Станом на звітний час не завершилися шість зіткнень.

Сіверський напрямок теж був гарячим – українські оборонці відбили 10 атак противника у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку міста Сіверськ. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог 4 рази намагався прорватися в районах Майського та Часового Яру, однак усі його дії були зупинені.

На Торецькому напрямку від початку дня зафіксовано 4 атаки окупантів, основні бої розгорнулися поблизу Щербинівки та Русиного Яру.

Особливо запеклі бої тривають на Покровському напрямку. Тут противник здійснив 38 спроб прориву української оборони в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають 2 бойові зіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 – безповоротно. Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль,

– зазначили у Генштабі.

Новопавлівський напрямок відзначився 21 спробою штурму з боку росіян поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Станом на зараз триває ще 6 зіткнень.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника протягом дня не відзначалося, проте під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Білогір’я, Наддніпрянське та Львове.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в оперативній обстановці не зафіксовано.

