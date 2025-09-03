Враг давит на нескольких направлениях, произошло более 120 штурмов: сводка Генштаба
- Российские войска совершили 122 боевых столкновения за сутки, атакуя на нескольких фронтах, в частности Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.
- На Покровском направлении украинские силы ликвидировали 110 оккупантов и уничтожили 80 беспилотников, 4 мотоцикла и 3 пушки, продолжая отражать многочисленные атаки.
- На Лиманском направлении зафиксировано 15 атак, на Новопавловском – 17, а на Приднепровском направлении все три атаки были отбиты, несмотря на авиаудары по Николаевке.
На фронте продолжаются активные бои, российские войска осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях. С начала суток 2 сентября произошло 122 боевых столкновения.
Генштаб ВСУ
Что в Генштабе пишут о ситуации на фронте?
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 4 атаки, еще 2 боя продолжаются. Россияне нанесли 4 авиаудара (12 управляемых авиабомб) и совершили 136 обстрелов, в том числе из РСЗО.
- На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз атаковал возле Красного Первого и Волчанска, еще два боя продолжаются.
- На Купянском направлении россияне совершили 6 штурмов вблизи Купянска и Петропавловки. Один бой еще продолжается.
- На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 15 атак в районах Грековки, Карповки, Колодезей и Дроновки. Сейчас продолжается 6 боев.
- На Северском направлении украинские воины отбили 12 атак у Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.
- На Краматорском направлении продолжается 3 боя. Россияне пытались продвинуться в сторону Ступочек и Предтечино.
- На Торецком направлении оккупанты атаковали 12 раз у Щербиновки, Торецка, Яблоновки и Полтавки. Три боя еще продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 23 штурма в районах Маяка, Нового Шахматного, Свободного, Дачного, Новоэкономичного, Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Лисовки, Удачного и в направлении Покровска.
На этом направлении украинские воины ликвидировали 110 оккупантов (74 – безвозвратно), уничтожили 4 мотоцикла, 80 беспилотников, 3 пушки и повредили 4 пункта управления БпЛА.
- На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал в районах Ивановки, Новохатского, Андреевки-Клевцового, Александрограда, Бурлацкого, Январского, Шевченко, Обратного и в сторону Камышевахи. Одна атака еще продолжается.
- На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в течение суток наступательных действий не было.
- На Приднепровском направлении россияне трижды атаковали в сторону Антоновки, но все штурмы отбиты. Под авиаударом оказалась Николаевка.
Что известно о последних новостях о ситуации на передовой?
В 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго объяснили, что в течение лета было обезврежено более 2,2 тысячи российских военных. При этом почти 60% поражений завершились для оккупантов гибелью на месте.
Несмотря на серьезные потери, противник продолжает сохранять значительное численное преимущество – минимум в шесть раз.
Аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали Воскресенку в Донецкой области и продвинулись вблизи Малиевки на Днепропетровщине и Каменки в Харьковской области.