На фронті тривають активні бої, російські війська здійснюють наступальні дії на кількох напрямках. Від початку доби 2 вересня відбулося 122 бойові зіткнення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень Що у Генштабі пишуть про ситуацію на фронті? На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 4 атаки, ще 2 бої тривають. Росіяни завдали 4 авіаудари (12 керованих авіабомб) і здійснили 136 обстрілів, у тому числі з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів атакував біля Красного Першого та Вовчанська, ще два бої тривають.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 6 штурмів поблизу Куп'янська та Петропавлівки. Один бій ще триває.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 15 атак у районах Греківки, Карпівки, Колодязів та Дронівки. Наразі триває 6 боїв.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 12 атак біля Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку триває 3 бої. Росіяни намагалися просунутися у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти атакували 12 разів біля Щербинівки, Торецька, Яблунівки та Полтавки. Три бої ще тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 штурми у районах Маяка, Нового Шахового, Вільного, Дачного, Новоекономічного, Миролюбівки, Мирнограда, Променя, Лисівки, Удачного та у напрямку Покровська. На цьому напрямку українські воїни ліквідували 110 окупантів (74 – безповоротно), знищили 4 мотоцикли, 80 безпілотників, 3 гармати та пошкодили 4 пункти управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Іванівки, Новохатського, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Бурлацького, Січневого, Шевченка, Обратного та у бік Комишувахи. Одна атака ще триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках протягом доби наступальних дій не було.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі атакували у бік Антонівки, але всі штурми відбито. Під авіаударом опинилася Миколаївка. Що відомо про останні новини щодо ситуації на передовій? У 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго пояснили, що протягом літа було знешкоджено понад 2,2 тисячі російських військових. При цьому майже 60% уражень завершилися для окупантів загибеллю на місці.

Попри серйозні втрати, противник продовжує зберігати значну чисельну перевагу – щонайменше у шість разів.

Аналітики DeepState заявили, що росіяни окупували Воскресенку в Донецькій області та просунулися поблизу Маліївки на Дніпропетровщині й Кам'янки у Харківській області.