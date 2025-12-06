Атакованный Украиной танкер Kairos сел на мель возле Болгарии: на борту есть россияне

В ноябре СБУ ударила по танкеру теневого флота агрессора. Есть данные, что Kairos сел на мель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что с россиянами на борту танкера Kairos?

29 ноября стало известно, что Украина взорвала танкер Kairos, который принадлежит к российскому теневому флоту. Теперь пишут, что он сел на мель в территориальных водах Болгарии вблизи города Ахтопол.

Показываем Ахтопол на карте

На борту находится 10 человек, которых пока нельзя эвакуировать из-за непогоды: в море сейчас сильный шторм, проведение каких-то манипуляций с судном исключают,

– информирует "Радио Свобода".

Впрочем, нефти на танкере нет. Ее не было и во время атаки, ведь судно шло в Новороссийск загружаться.

По данным болгарского издания Maritime, турецкий буксир дотянул танкер Kairos до болгарских вод.

Что известно об атаке по танкерам и ее последствиях?

Kairos атаковали украинские дроны Sea Baby недалеко от берегов Турции.

Морские дроны Sea Baby вывели из строя судна, которые могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции,

– рассказали 24 Каналу источники в СБУ.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала заявил, что Kairos шел без флага.

Эрдоган сказал о "тревожном обострении ситуации". И заявил, что война Россией с Украиной "достигла уровня, что открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море".

Несколько раз был атакован и танкер Virat. Говорилось и об атаке по Midvolga-2, но представитель МИД Украины Георгий Тихий говорит, что Украина не била по Midvolga-2.

Путин в ответ пригрозил "отрезать Украину от моря". Z-паблики даже заявили, что Украина открыла ящик Пандоры, а потому атаки по портам усилятся.