США уже ввели пошлины против Индии из-за того, что она покупает российскую нефть. Также тарифы могут быть введены против Китая. Однако трудно спрогнозировать, откажутся ли эти страны под давлением Запада от российских энергоресурсов.

Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко отметил в эфире 24 Канала, что важным тестом будет то, какие приоритеты расставит Китай. В то же время США могут переоценивать действенность инструмента введения пошлин в отношении КНР.

Выгодно ли США введение пошлин против Китая?

Божко отметил, пока неизвестно, что выберет Китай: экономику или безопасность.

С точки зрения собственного положения в сфере безопасности, Пекину выгодно поддерживать Москву, которая разрушает американоцентричный миропорядок и подрывает любые западные попытки к консолидации,

– отметил он.

Если мыслить в контексте экономики, то, по мнению главы Центра политических студий "Доктрина", Китаю было логичнее нивелировать свои связи с Россией до минимально критических, пытаться сохранять свой товарооборот с США и призывать к прагматическому диалогу.

Эта позиция с точки зрения прибыли представляется более рациональной. Однако нельзя оценить в экономических показателях значение ситуации с безопасностью в мире, которая складывается в результате действий России и которая объективно выгодна для КНР. Речь идет о борьбе с Западом, который представляет для Китая идеологическую, политическую и ценностную угрозу,

– пояснил Ярослав Божко.

Также пока неизвестно, какими могут быть объемы и направление мер в отношении Китая, на которые способны до введения США.

Трудно представить ситуацию, когда вся торговля с КНР будет прекращена. Потому что есть ряд критических зависимостей американской оборонной промышленности. Например, редкоземельные металлы, ведь 95% сурьмы, что является важной составляющей компонентой производства боеприпасов, сосредоточено в Китае, России и Таджикистане,

– отметил он.

Поэтому получается, что США не могут слишком широко действовать против КНР, ведь имеют узкий коридор возможностей, благодаря которому, по его словам, пытаться повлиять на политику России.

Почему для Запада имеет большой интерес к Индии?

Относительно Индии, то она стремится к политике стратегической автономии. Также эксцентричность Дональда Трампа не отменит серьезных противоречий, которые есть между Индией и Китаем.

И какими бы ни были точечные потепления, Индия, по его мнению, не собирается идти в китайском фарватере. Она может позволить себе определенное сближение, но это не изменение стратегического курса, потому что он продиктован, в частности, идеей конкурировать с Китаем.

В то же время Индия осознает, что для обеспечения качественного скачка, ей нужны инвестиции, которые могут предоставить Соединенные Штаты и определенные страны Европейского Союза,

– подчеркнул глава Центра политических студий "Доктрина".

Это уже происходит, потому что Запад имеет огромный интерес к Индии, как менее рискованной зоны производства, чем потенциально Китай. Поэтому Индия, как отметил он, имеет стратегический интерес, чтобы не разрушать экономическую составляющую своих взаимоотношений с Западом.

Как США пытается давить на Китай и Индию?