США вже запровадили мита проти Індії через те, що вона купує російську нафту. Також тарифи можуть бути введені проти Китаю. Однак важко спрогнозувати, чи відмовляться ці країни під тиском Заходу від російських енергоресурсів.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко зазначив в ефірі 24 Каналу, що важливим тестом буде те, які пріоритети розставить Китай. Водночас США можуть переоцінювати дієвість інструменту запровадження мит щодо КНР.

Чи вигідне США запровадження мит проти Китаю?

Божко наголосив, наразі невідомо, що обере Китай: економіку чи безпеку.

З погляду власного безпекового становища, Пекіну вигідно підтримувати Москву, яка руйнує американоцентричний світопорядок та підважує будь-які західні спроби до консолідації,

– відзначив він.

Якщо мислити в контексті економіки, то, на думку голови Центру політичних студій "Доктрина", Китаю було логічніше нівелювати свої зв'язки з Росією до мінімально критичних, намагатися зберігати свій товарообіг із США та закликати до прагматичного діалогу.

Ця позиція з огляду прибутку видається раціональнішою. Однак не можна оцінити в економічних показниках значення безпекової ситуації у світі, яка складається внаслідок дій Росії і яка є об'єктивно вигідною для КНР. Йдеться про боротьбу із Заходом, який становить для Китаю ідеологічну, політичну і ціннісну загрозу,

– пояснив Ярослав Божко.

Також наразі невідомо, якими можуть бути обсяги та напрямок заходів щодо Китаю, на які спроможуться до введення США.

Важко уявити ситуацію, коли вся торгівля з КНР буде припинена. Тому що є низка критичних залежностей американської оборонної промисловості. Наприклад, рідкісноземельні метали, адже 95% сурми, що є важливою складовою компонентою виробництва боєприпасів, зосереджено у Китаї, Росії і Таджикистані,

– зауважив він.

Тому виходить, що США не можуть занадто широко діяти проти КНР, адже мають вузький коридор можливостей, завдяки якому, за його словами, намагатимуться вплинути на політику Росії.

Чому для Заходу має великий інтерес до Індії?

Щодо Індії, то вона прагне політики стратегічної автономії. Також ексцентричність Дональда Трампа не скасує серйозних протиріч, які є між Індією і Китаєм.

І якими б не були точкові потепління, Індія, на його думку, не збирається йти у китайському фарватері. Вона може дозволити собі певне зближення, але це не зміна стратегічного курсу, тому що він продиктований, зокрема, ідеєю конкурувати з Китаєм.

Водночас Індія усвідомлює, що для забезпечення якісного стрибка, їй потрібні інвестиції, які можуть надати Сполучені Штати та певні країни Європейського Союзу,

– підкреслив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Це вже відбувається, тому що Захід має величезний інтерес до Індії, як менш ризикованої зони виробництва, ніж потенційно Китай. Тому Індія, як наголосив він, має стратегічний інтерес, щоб не руйнувати економічну складову своїх взаємин із Заходом.

Як США намагається тиснути на Китай та Індію?