Яких обмежень вимагає Трамп?

США закликають Європу повністю відмовитися від російського газу та нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Білий дім звернувся до Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії. Також очікують певних обмежень щодо Індії та Китаю – найбільших покупців російської нафти, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії.

Чиновники Білого дому втрачають терпіння з європейськими лідерами, які, за їхніми словами, підштовхують Україну до очікування нереалістичних територіальних поступок з боку Росії,
– повідомило India Today високопоставлене джерело в Овальному кабінеті.

Які тарифи Трамп запровадив проти Індії?

У США 6 серпня запровадили мита проти Індії у розмірі 25%. Причиною такого рішення є торгівельні зв'язки Нью-Делі з Росією та високі тарифні ставки. Мита повинні набути чинності через 21 день після підписання відповідного указу, тобто 27 серпня.

Які санкції США та ЄС готують проти Росії?

  • У ЄС розглядають нові санкції, щоб запобігти третім країнам в обхід чинних обмежень проти Росії. Зокрема ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який наразі головним чином спрямований проти російських викрадачів українських дітей.

  • Натомість Дональд Трамп заявив, що світова війна не відбудеться, але можливе посилення економічної боротьби, яка вдарить по Росії. Крім того, Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Путіна у разі відмови Москви від переговорів.

  • Ще раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росію можуть визнати державою – спонсором тероризму. Це можливо, якщо Кремль не поверне викрадених українських дітей. Таке рішення призведе до того, що з росіянами не зможе співпрацювати жодна країна чи бізнес.