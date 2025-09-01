Яких обмежень вимагає Трамп?

США закликають Європу повністю відмовитися від російського газу та нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Білий дім звернувся до Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії. Також очікують певних обмежень щодо Індії та Китаю – найбільших покупців російської нафти, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії.

Чиновники Білого дому втрачають терпіння з європейськими лідерами, які, за їхніми словами, підштовхують Україну до очікування нереалістичних територіальних поступок з боку Росії,

– повідомило India Today високопоставлене джерело в Овальному кабінеті.

Які тарифи Трамп запровадив проти Індії? У США 6 серпня запровадили мита проти Індії у розмірі 25%. Причиною такого рішення є торгівельні зв'язки Нью-Делі з Росією та високі тарифні ставки. Мита повинні набути чинності через 21 день після підписання відповідного указу, тобто 27 серпня.

Які санкції США та ЄС готують проти Росії?