Каких ограничений требует Трамп?

США призывают Европу полностью отказаться от российского газа и нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Также ожидают определенных ограничений в отношении Индии и Китая – крупнейших покупателей российской нефти, аналогичные тем, что уже ввели США против Индии.

Чиновники Белого дома теряют терпение с европейскими лидерами, которые, по их словам, подталкивают Украину к ожиданию нереалистичных территориальных уступок со стороны России,

– сообщил India Today высокопоставленный источник в Овальном кабинете.

Какие тарифы Трамп ввел против Индии? В США 6 августа ввели пошлины против Индии в размере 25%. Причиной такого решения являются торговые связи Нью-Дели с Россией и высокие тарифные ставки. Пошлины должны вступить в силу через 21 день после подписания соответствующего указа, то есть 27 августа.

Какие санкции США и ЕС готовят против России?