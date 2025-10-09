В понедельник, 6 октября, в Центральную избирательную комиссию поступило заявление Татьяны Черновол. Она просила продлить срок подачи документов для регистрации ее народным депутатом Украины.

Речь шла о наличии уважительных причин, препятствовавших ей сделать это в установленный законом срок. О решении ЦИК сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Секретариата.

Что решила ЦИК относительно Татьяны Черновол?

В заявлении Черновол говорилось о наличии уважительных причин, препятствующих ей подать необходимые для регистрации нардепом документы в 20-дневный срок.

Комиссия рассмотрела обращение и признала указанные причины – прохождения военной службы в Силах безопасности и обороны Украины – уважительными.

Справка: с начала полномасштабного вторжения России против Украины Черновол присоединилась к 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев и участвовала в боевых действиях.

Учитывая это, срок продлили на 1 год, до 6 октября 2026 года включительно.

Что известно о Татьяне Черновол?