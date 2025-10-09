Заняла депутатское место Парубия: почему ЦИК продлила для Черновол срок подачи документов
- Татьяна Черновол подала в ЦИК заявление с просьбой продлить на 1 год срок подачи документов для регистрации ее нардепом.
- С начала полномасштабного вторжения Татьяна Черновол служит в Силах безопасности и обороны Украины.
В понедельник, 6 октября, в Центральную избирательную комиссию поступило заявление Татьяны Черновол. Она просила продлить срок подачи документов для регистрации ее народным депутатом Украины.
Речь шла о наличии уважительных причин, препятствовавших ей сделать это в установленный законом срок. О решении ЦИК сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Секретариата.
Что решила ЦИК относительно Татьяны Черновол?
В заявлении Черновол говорилось о наличии уважительных причин, препятствующих ей подать необходимые для регистрации нардепом документы в 20-дневный срок.
Комиссия рассмотрела обращение и признала указанные причины – прохождения военной службы в Силах безопасности и обороны Украины – уважительными.
Справка: с начала полномасштабного вторжения России против Украины Черновол присоединилась к 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев и участвовала в боевых действиях.
Учитывая это, срок продлили на 1 год, до 6 октября 2026 года включительно.
Что известно о Татьяне Черновол?
- Татьяна Черновол избрана народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
- Она заняла место убитого во Львове 30 августа 2025 года Андрея Парубия как следующий по очередности кандидат, включена в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 27.
- Ранее женщина была членом депутатской фракции политической партии "Народный фронт" и комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2013 году пережила покушение, а в 2014 году участвовала в обороне Мариуполя и потеряла на войне мужа.