9 жовтня, 19:28
Посіла депутатське місце Парубія: чому ЦВК продовжила для Чорновол строк подання документів

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Тетяна Чорновол подала до ЦВК заяву з проханням продовжити на 1 рік термін подання документів для реєстрації її нардепкою.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Тетяна Чорновол служить у Cилах безпеки і оборони України.

У понеділок, 6 жовтня, до Центральної виборчої комісії надійшла заява Тетяни Чорновол. Вона просила продовжити термін подання документів для реєстрації її народною депутаткою України.

Йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджали їй зробити це у встановлений законом строк. Про рішення ЦВК повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Секретаріату.

Що вирішила ЦВК щодо Тетяни Чорновол?

У заяві Чорновол йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають їй подати необхідні для реєстрації нардепкою документи у 20-денний строк.

Комісія розглянула звернення та визнала зазначені причини – проходження військової служби в Cилах безпеки і оборони України – поважними.

Довідка: від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України Чорновол приєдналася до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях.

Зважаючи на це, термін продовжили на 1 рік, до 6 жовтня 2026 року включно.

Що відомо про Тетяну Чорновол?

  • Тетяна Чорновол обрана народною депутаткою України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

  • Вона посіла місце вбитого у Львові 30 серпня 2025 року Андрія Парубія як наступна за черговістю кандидатка, включена до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27.

  • Раніше жінка була членом депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" і комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони. У 2013 році пережила замах, а у 2014 році брала участь в обороні Маріуполя та втратила на війні чоловіка.