ЦИК признала нового нардепа: кто занял место убитого Парубия
- Татьяну Черновол признали народным депутатом Украины на место избранного от "Европейской Солидарности" Андрея Парубия.
- Татьяна Черновол была следующей в избирательном списке политической партии под № 27.
В четверг, 18 сентября, Центральная избирательная комиссия признала нового народного депутата Украины. Место убитого Андрея Парубия в Верховной Раде заняла Татьяна Черновол.
Она была следующей по очередности кандидаткой. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦИК.
Смотрите также Легитимность без выборов: как сохранить доверие к местной власти в военное время
Как Татьяна Черновол стала нардепом?
В ЦИК из Аппарата Верховной Рады поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий убитого во Львове 30 августа нардепа Парубия.
К слову, Парубий был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Европейской Солидарности".
ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Татьяну Чорновол, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах,
– говорится в сообщении.
Напомним, выше в списке расположены Владимир Вятрович и Ирина Никорак, которые уже стали депутатами после сложения полномочий другими членами фракции, насчитывающей в настоящее время 27 народных депутатов.
Что известно о Татьяне Черновол?
- Татьяна Черновол – украинская журналистка и общественный деятель 1979 года рождения.
- Была членом депутатской фракции политической партии "Народный фронт" и комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
- В 2013 году пережила покушение, а в 2014 году участвовала в обороне Мариуполя и потеряла на войне мужа.
- С начала полномасштабного вторжения России против Украины присоединилась к 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев и участвовала в боевых действиях.