В четверг, 18 сентября, Центральная избирательная комиссия признала нового народного депутата Украины. Место убитого Андрея Парубия в Верховной Раде заняла Татьяна Черновол.

Она была следующей по очередности кандидаткой. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦИК.

Как Татьяна Черновол стала нардепом?

В ЦИК из Аппарата Верховной Рады поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий убитого во Львове 30 августа нардепа Парубия.

К слову, Парубий был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Европейской Солидарности".

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Татьяну Чорновол, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах,

– говорится в сообщении.

Напомним, выше в списке расположены Владимир Вятрович и Ирина Никорак, которые уже стали депутатами после сложения полномочий другими членами фракции, насчитывающей в настоящее время 27 народных депутатов.

Что известно о Татьяне Черновол?