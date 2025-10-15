В сети распространили фото сборного пункта в Киеве и рассказали об ужасных условиях пребывания мобилизованных лиц. В свою очередь, в Киевском ТЦК назвали это дезинформацией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

Что военные пишут об информации в сети?

Военнослужащие заявили, что на материалах, что распространили сетью, изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, а любого подтверждения, что это именно он – нет.

Вместе с тем отмечаем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель – люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты,

– заверили в ТЦК.

Там призвали украинцев быть беспристрастными, проверять информацию на правдивость и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений.

Обратите внимание! Ранее в сети распространили фото, по сообщениям, условий для мобилизованных в распределительном пункте на ДВРЗ. На кадрах видно заброшенные помещения, кровати в крови и антисанитарию в туалетах.

