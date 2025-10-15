Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
Что военные пишут об информации в сети?
Военнослужащие заявили, что на материалах, что распространили сетью, изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, а любого подтверждения, что это именно он – нет.
Вместе с тем отмечаем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель – люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты,
– заверили в ТЦК.
Там призвали украинцев быть беспристрастными, проверять информацию на правдивость и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений.
Обратите внимание! Ранее в сети распространили фото, по сообщениям, условий для мобилизованных в распределительном пункте на ДВРЗ. На кадрах видно заброшенные помещения, кровати в крови и антисанитарию в туалетах.
Последние новости о ТЦК: что известно?
Напомним, в Тернопольском ТЦК объяснили, что рейды в развлекательных заведениях проводят для своевременного оповещения граждан мобилизационного возраста. К мобилизационным мероприятиям привлечены Национальная полиция и боевые подразделения.
Известно, что в Черкассах в начале октября военнообязанный умер в очереди на прохождение ВВК. В ТЦК заявили, что это произошло в результате приступа эпилепсии в автобусе, после которого мужчина выпал на улицу и ударился головой.
Кроме того, в Борисполе внезапно умер 43-летний мужчина во время прохождения военно-врачебной комиссии. По факту его смерти следователи начали досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.