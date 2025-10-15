Про це пише 24 Канал із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.
Дивіться також Чи потрібно сплатити штраф від ТЦК, якщо військовозобов'язаного мобілізували: пояснення юристів
Що військові пишуть про інформацію у мережі?
Військовослужбовці заявили, що на матеріалах, що поширили мережею, зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва, а будь-якого підтвердження, що це саме він – немає.
Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель – люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти,
– запевнили в ТЦК.
Там закликали українців бути неупередженими, перевіряти інформацію на правдивість та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень.
Зверніть увагу! Раніше у мережі поширили фото, за повідомленнями, умов для мобілізованих у розподільчому пункті на ДВРЗ. На кадрах видно занедбані приміщення, ліжка у крові та антисанітарію у туалетах.
Останні новини про ТЦК: що відомо?
Нагадаємо, у Тернопільському ТЦК пояснили, що рейди у розважальних закладах проводять для своєчасного оповіщення громадян мобілізаційного віку. До мобілізаційних заходів залучені Національна поліція та бойові підрозділи.
Відомо, що у Черкасах на початку жовтня військовозобов'язаний помер у черзі на проходження ВЛК. У ТЦК заявили, що це сталося внаслідок приступу епілепсії в автобусі, після якого чоловік випав на вулицю та вдарився головою.
Крім того, у Борисполі раптово помер 43-річний чоловік під час проходження військово-лікарської комісії. За фактом його смерті слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про вбивство через необережність.