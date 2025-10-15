Про це пише 24 Канал із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

Що військові пишуть про інформацію у мережі?

Військовослужбовці заявили, що на матеріалах, що поширили мережею, зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва, а будь-якого підтвердження, що це саме він – немає.

Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель – люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти,

– запевнили в ТЦК.

Там закликали українців бути неупередженими, перевіряти інформацію на правдивість та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень.

Зверніть увагу! Раніше у мережі поширили фото, за повідомленнями, умов для мобілізованих у розподільчому пункті на ДВРЗ. На кадрах видно занедбані приміщення, ліжка у крові та антисанітарію у туалетах.

