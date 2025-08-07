Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что служащих ТЦК и СП нужно забрать с улиц. По ее мнению, они не обучены общаться с гражданскими.

Подробнее чиновница рассказала в эфире Громадского радио, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК могла бы заниматься полиция.

Почему ТЦК надо забрать с улиц?

По словам Решетиловой, забрать представителей ТЦК и СП с улиц было ее требованием, с тех пор как она пришла на должность.

По мнению омбудсмена, этих служащих нужно было обучать коммуникации с людьми, как это происходило с Национальной полицией на момент ее создания в 2015 году. Однако пока на это нет времени.

Нет времени отбирать их (представителей ТЦК – 24 Канал) или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с "нуля", с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц,

– объяснила Решетилова.

И добавила – оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция.

Кроме того, правозащитница получает большое количество обращений о том, что мужчины просто исчезают с улиц, поскольку сейчас в Украине не определено, как нужно фиксировать задержание и доставку человека в ТЦК.

Вот их (военнообязанных – 24 Канал) задержали, доставили в ТЦК, отбирают телефоны, и они даже не имеют возможности сообщить родным, где они находятся. Это проблема,

– сказала она.

Почему возникают конфликты?

Отдельно чиновница обратила внимание на отношение к военнообязанным в ТЦК, которое якобы должно быть "более человечным".

Я понимаю, что нет времени. Я понимаю, что туда часто попадают очень агрессивные военнообязанные, и это часто создает напряженную ситуацию. Однако, надо об этом думать,

– отметила Решетилова.

По ее словам, конфликты возникают из-за несвоевременного обновления военно-учетных данных, что нарушает законодательство. Однако обновить данные и пройти ВВК еще до мобилизации – это обязанность каждого военнообязанного.

Затем они (военнообязанные – 24 Канал) рассказывают, что некачественно прошли ВВК. Но ВВК – это не глубинная диагностика. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы должны до момента мобилизации пройти все эти диагностические процедуры и сообщить ТЦК…

– добавила омбудсмен.

Напомним, решение ВВК можно обжаловать досудебным порядком или в порядке административного судопроизводства.