Во время мобилизации бывают ситуации, когда человека объявили в розыск. Важно знать, почему это произошло.

Как проверить, почему вы в розыске ТЦК?

Причины объявление в розыск отмечает сам территориальный центр комплектования.

ТЦК и СП должен указать основания, когда обращается в МВД с просьбой доставить правонарушителя. Это может быть нарушение правил воинского учета или нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Адвокат Марина Бекало объяснила: "Более подробно предоставить информацию, в чем именно заключалось правонарушение, может предоставить только ТЦК и СП (неявка по повестке, непрохождение ВВК и т.д.) по письменному запросу или непосредственно в ТЦК и СП".

В то же время статус "в розыске" не касается "классического розыска", то есть нет постановления органа досудебного расследования о следственно-оперативных мероприятиях по поиску подозреваемого военнообязанного, в Единый реестр досудебных расследований это не вносят.

Но полиция может и должна привезти разыскиваемого.

"Органы национальной полиции по сообщению ТЦК и СП должны реализовать доставку граждан, совершивших административные правонарушения по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП для составления протоколов об административных правонарушениях", – сказала Марина Бекало.

Важно, что вернуться из СЗЧ по упрощенному порядку можно до 30 августа 2025 года. То есть осталось несколько дней.