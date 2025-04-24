Сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Минобороны Украины на запрос "Украинской правды".

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В каких случаях могут объявить в розыск за нарушение воинского учета

В Минобороны сообщили, что за нарушение правил воинского учета в розыск могут объявлять таких лиц:

граждане, которые не стали на воинский учет после достижения соответствующего возраста (18 лет);

украинки, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, и не стали на воинский учет;

граждане, которые были сняты с воинского учета, но не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

граждане, которые находятся на воинском учете, не проживают по зарегистрированному месту жительства и не сообщили об этом ТЦК;

граждане, получившие повестку, не явились в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

граждане, которые получили направление на ВВК, не прошли комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

граждане, которые после обновления данных и прохождения ВЛК, получили повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явились в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

Как сняться с розыска ТЦК

Новый законопроект №12093 существенно меняет процедуры наложения штрафов и снятия с розыска ТЦК. В нем были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые включают ситуации, когда протокол об административном правонарушении может не составляться.

Также предусмотрена возможность дистанционного рассмотрения дела, наложения штрафа и его оплаты за несоблюдение правил воинского учета.

После получения соответствующего заявления начальник ТЦК принимает решение о наложении штрафа, что не требует присутствия военнообязанного. Лицу предоставляется 30 дней на оплату штрафа, минимальная сумма которого составляет 17 тысяч гривен. Однако, если оплатить в течение 10 дней – действует скидка 50%.

Оплаченный штраф становится основанием для снятия с розыска, а также для удаления соответствующей отметки в приложении Резерв+.

Также человека снимают с розыска, если он самостоятельно приходит в ТЦК – это аннулирует причины для его розыска.