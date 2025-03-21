ТЦК выписал мужчине с отсрочкой штраф на 17 тысяч гривен: смог ли он обжаловать это в суде

В Кировоградской области мужчину, который имел отсрочку от мобилизации, оштрафовали на 17 тысяч гривен за неявку по повестке. Решение о законности штрафа сначала подтвердил суд первой инстанции, однако гражданин подал апелляцию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что известно об инциденте

Мужчина подал иск в суд первой инстанции с требованием отменить постановление ТЦК о наложении на него штрафа в размере 17 000 гривен. Он аргументировал, что решение ТЦК является незаконным, поскольку нет доказательств правонарушения, в частности видеозаписей или фотофиксации, а также отметил, что имеет отсрочку от мобилизации.

Иск рассматривал Новоукраинский районный суд Кировоградской области, который 20 января этого года отказал в удовлетворении иска. После этого мужчина подал апелляцию.

Каким было решение апелляционного суда

Третий апелляционный административный суд, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что суд первой инстанции не учел нескольких важных моментов.

В частности, повестку от ТЦК мужчина получил по почте, но почтовое отправление было возвращено из-за отсутствия адресата по указанному адресу. Суд отметил, что надлежащее оповещение истца о вызове в ТЦК не было доказано, а потому он не нарушил требований закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также было установлено, что истца вызвали в ТЦК для уточнения его учетных данных. Суд отметил, что Минобороны является держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и может получить необходимую информацию путем синхронизации с другими государственными электронными реестрами. Таким образом, соответствии с действующим законодательством, лицо не может быть привлечено к ответственности за несообщение таких сведений.

Истца, указано в материалах дела, вызвали повесткой на 1 декабря 2024 года для уточнения его учетных данных. Этот вызов не был первичным, поскольку согласно военно-учетным документом в мобильном приложении Резерв + истец стоит на воинском учете в ТЦК (Новомиргород), с категорией учета "военнообязанный" (действителен до 7 февраля 2025 года), а также указано, что его данные были уточнены 24 декабря 2024 года.

Более того, суд установил, что ответчик был осведомлен о том, что истец имеет отсрочку от призыва на военную службу.

Учитывая эти обстоятельства, коллегия судей Третьего апелляционного административного суда пришла к выводу, что в действиях истца не было состава административного правонарушения.

Таким образом, вопреки требованиям правовых норм, судом первой инстанции не были в полном объеме выяснены все обстоятельства дела, в связи с чем постановление суда не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене. С учетом вышеизложенного, коллегия судей приходит к выводу, что решение суда первой инстанции следует отменить, административный иск мужчины удовлетворить, признать противоправным и отменить постановление ТЦК,

– указано в решении.

Кроме того, суд взыскал в пользу мужчины судебный сбор в размере 3028 гривен за счет бюджетных ассигнований ТЦК.