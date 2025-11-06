После беседы мужчина из кортежа Джоли покинул помещение ТЦК, военные

Дмитрий, мужчина, который сопровождал американскую актрису Анджелину Джоли во время ее визита в Украину, не имеет подтвержденных причин для отсрочки от мобилизации. В то же время, согласно заключению военно-врачебной комиссии, он признан годным к службе в воинских частях обеспечения.

У Дмитрия отсутствовали военно-учетные документы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "Украинскую правду".

Какие проблемы с документами имел человек из кортежа Джоли?

Как отмечается, во время проверки военнослужащие Вознесенского районного ТЦК и местные полицейские установили, что у Дмитрия отсутствуют военно-учетные документы. Его доставили в терцентр, чтобы выяснить статус военнообязанного.

В пресс-службе Сухопутных войск уточнили, что мужчина является офицером запаса и не имеет официально подтвержденных оснований для отсрочки.

"Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он является пригодным к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны",

– отметили в Сухопутных силах.

"Украинской правде" в Сухопутных силах ответили, что после проведения разъяснительной беседы 6 ноября Дмитрию объяснили нормы законодательства по мобилизации, после чего он покинул помещение ТЦК.

В ВСУ отметили, что ни сама Анджелина Джоли, ни ее представители не влияли на работу военных или работников территориального центра комплектования.

Что известно о задержании члена группы Джоли?