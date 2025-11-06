Після бесіди чоловік з кортежу Джолі покинув приміщення ТЦК, – військові
- Дмитро, супроводжувач Анджеліни Джолі, визнаний придатним до служби, але не має підтверджених причин для відстрочки від мобілізації.
- Під час перевірки виявилося, що у Дмитра відсутні військово-облікові документи, і його доставили до терцентру для з’ясування статусу.
Дмитро, чоловік, який супроводжував американську акторку Анджеліну Джолі під час її візиту в Україну, не має підтверджених причин для відстрочки від мобілізації. Водночас, згідно з висновком військово-лікарської комісії, він визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення.
У Дмитра були відсутні військово-облікові документи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Українську правду".
Які проблеми з документами мав чоловік з кортежу Джолі?
Як зазначається, під час перевірки військовослужбовці Вознесенського районного ТЦК та місцеві поліцейські встановили, що в Дмитра відсутні військово-облікові документи. Його доставили до терцентру, щоб з’ясувати статус військовозобов’язаного.
У пресслужбі Сухопутних військ уточнили, що чоловік є офіцером запасу і не має офіційно підтверджених підстав для відстрочки.
"Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони",
– зазначили у Сухопутних силах.
"Українській правді" у Сухопутних силах відповіли, що після проведення роз’яснювальної бесіди 6 листопада Дмитру пояснили норми законодавства щодо мобілізації, після чого він залишив приміщення ТЦК.
У ЗСУ наголосили, що ні сама Анджеліна Джолі, ні її представники не впливали на роботу військових або працівників територіального центру комплектування.
Що відомо про затримання члена групи Джолі?
Кортеж артистки рухався у Миколаївській області, автівки на блокпості зупинили службовці ТЦК. Зрештою було затримано чоловіка, який супроводжував зірку.
Спочатку ЗМІ писали, що це був її охоронець, але потім з'ясувалося, що затримали водія – Дмитра Пищикова.
Водночас у мережі стали поширювати відео, як Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти чоловікові. ЗМІ писали, що акторка попросилася до вбиральні у територіальному центрі комплектування.
У Сухопутних силах розповіли, що затримали Пищикова через відсутність військово-облікових документів і відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного.