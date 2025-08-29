"Театр ветеранов" – уникальный проект, созданный для тех и вместе с теми, кто прошел через войну. Здесь ветераны пишут пьесы, выходят на сцену и превращают опыт войны в искусство. Это истории, которые стоит услышать.

В последнюю неделю августа в театре стартовал второй Фестиваль первых пьес. Он продлится с 26 по 31 августа. В рамках фестиваля планируют представить 24 пьесы.

Накануне фестиваля 24 Канал побывал за кулисами "Театра ветеранов" и пообщался с директором театра, режиссерами и актерами, которые объединились, чтобы голос ветеранов был услышан.

Что известно о "Театре ветеранов"?

"Театр ветеранов" функционирует уже более года. Евгений Малюкевич, директор и соучредитель, рассказывает, что идея создания театра возникла в его подразделении из понимания, что военным и их семьям нужно место для рефлексии, осознания и проработки опыта войны, который в каждом случае является уникальным.

В театре ветераны учатся писать пьесы, которые потом ставят на сцене. Эти спектакли помогают увидеть войну глазами наших защитников.

У нас есть глобальная и локальная цель. Локальная – показать, что с травмой можно жить, ее можно пережить и трансформировать в творчество. Это супербазовая вещь. А глобальная цель – мы хотим, чтобы тексты украинских ветеранов были голосом украинской культуры в Европе и мире. Как говорит наш руководитель образовательного курса: люди, которые взяли в руки оружие – очень ценные, их голос – уникальный. И хочется, чтобы голос ветеранов был услышан,

– говорит Евгений Малюкевич.



Директор "Театра ветеранов" Евгений Малюкевич / Фото Анжелы Фигин, 24 Канал

Первый курс по драматургии в театре набрали в июне 2024 года, и после его окончания на сцене поставили 15 пьес, к написанию которых присоединились ветераны. С тех пор количество заявок желающих присоединиться к театру значительно возросло, ведь больше людей узнали о проекте. Впрочем, есть еще один важный аспект – к сожалению, количество ветеранов увеличивается. И "Театр ветеранов" – это место, где каждый украинец может честно столкнуться с их жизнью.

"Интересно, что несмотря на ампутацию, несмотря на все, что с ними произошло, и то, что они пережили, у них все равно включается, как и у любого актера, вот этот внутренний ребенок и азарт. И они настолько живые. Эта передача энергии от зрителя к автору, актеру и наоборот и включает эту живую детскость", – рассказывает режиссер Анастасия Борсук.

В театре есть истории, что откликнутся каждому

Среди участников театра есть и гражданские. Например, актрисы Полина и Анна, с которыми 24 Канал пообщался во время репетиции. На сцене женщины рассказывают историю, которая откликнется многим украинцам. Она о женщине, которая имеет российские корни со стороны отца, о том, как глубоко эти российские корни жили в ней, и о том – как их уничтожили.

"Это интересный текст, потому что многие вещи перекликаются с тем, что происходило со мной лично. Читая, мне кажется, что эта история обо мне, о каждом украинце. Это очень мощная история, и когда мы прочитали ее – по телу появились мурашки и сразу захотелось принять в этом участие. Это не просто художественная пьеса о вымышленных героях, это – реальная часть жизни человека", – рассказывает Полина, одна из актрис.

Фото с репетиции "Театра ветеранов" / Фото Анжелы Фигин, 24 Канал

Во время репетиции звучит фраза: "Я – живой, а ты?", и от нее действительно выступают мурашки, ведь это то, что каждый украинец неоднократно писал близким за последние более трех лет. Перекличка после ночного обстрела, заветный плюсик от близкого человека с фронта – это то, что, к сожалению, стало нашей обыденностью.

О вызовах перед "Театром ветеранов"

Актер и режиссер Максим Девизоров замечает, что перед театром есть два вызова. Во-первых, сложно выстроить репертуарную политику, ведь часто гражданские, которые сначала приходят в театр, потом сознательно решают мобилизоваться. Как говорит Максим: есть то, что нельзя откладывать и это – защита нашего государства. Во-вторых, к сожалению, не всегда люди хотят смотреть спектакли о войне.

Иногда бывает, что спектакль, где набирают известных актеров, не просто продать, и приходится отменять показ, потому что не продали зал. А мы говорим о ветеранском театре, то есть эта задача усложняется, потому что все устали от войны и в свободное время хотят проветрить голову, а не погружать себя в проблемы тех, кто вернулся с фронта,

– рассказывает Максим Девизоров.

"Театр ветеранов" на сцене / Фото предоставлены 24 Каналу

Впрочем, Максим Девизоров убежден, что это не является проблемой, которую невозможно преодолеть, потому что действительно есть много сознательных людей. Главное, что в театре верят в то, что делают, в важность этих текстов. Таким образом, какие бы вызовы перед ними не встали – они готовятся их пройти, чтобы голос наших ветеранов слышали не только в Украине, но и за рубежом. Потому что война в Украине не только о защите нашего государства, она – о защите свободы и независимости в современном мире.