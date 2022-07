Опровержение 7 популярных мифов о NET: что нужно знать новичку

.NET – это программная технология, основанная корпорацией Microsoft. Впервые она была разработана в конце 1990-х под названием Next Generation Windows Services (NGWS). Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Но с годами она активно развивалась и первую бета-версию .NET 1.0 выпустили в конце 2001 года. А уже в 2002 году была опубликована первая версия .NET Framework, обеспечивавшая управляемый код Windows NT 4.0, 98, 2000, ME, и XP. Начиная с оригинальной версии компания представила еще девять обновлений .NET Framework, семь из которых поступили с обновленным форматом Visual Studio.

.Net для начинающих: что вы должны знать прежде всего

Учите C# или другой язык совместимый с .NET. Для использования платформы .NET сначала разработчику необходимо понять основы одного из языков программирования, таких как C#, C++/CLI, Cobol, F#, или Visual Basic.

Определите, какую технологию .NET вы хотите изучать в первую очередь. Платформа .NET имеет разные инструменты, в частности .NET Core, .NET Framework и .NET для мобильных устройств, например Xamarin и Mono. Выбрав, учтите свои требования и потребности для будущего роста в профессии.

Загрузите версию Visual Studio Code Community. В роли ICP (Интегрированная среда разработки) для ваших .NET приложений прекрасно подойдет Visual Studio Code.

Подберите необходимую версию .NET. Вы можете выбрать любую версию .NET и это абсолютно бесплатно.

Экспериментируйте с учебниками по .NET. Вы можете начать узнавать .NET воспользовавшись этим учебником Hello World Tutorial , а также можете найти много другой целесообразной информации.

Пройдите курс или прочтите книгу. Для закрепления и улучшения навыков пройдите курсы, прочтите книги и другие полезные ресурсы.

Кроме того, это платформа с открытым кодом для разработки нескольких приложений: веб-, мобильных, десктопных, интернет-ресурсов и игр. Фреймворк совместим с разными языками программирования и библиотеками и редакторами. Платформа широко используется для разработки программного обеспечения среди многих успешных компаний.

С такой распределенной сферой использования существует множество ошибочных представлений о .NET, поэтому в статье мы собрали и попытаемся развенчать самые популярные и распространенные мифы вокруг фреймворка .NET.

1. .NET приложения могут запускаться только на Windows

Это было правдой, когда .NET впервые представили. Целью технологии было помочь в построении решений для Windows и их программ. Однако теперь веб-приложения, построенные с использованием .NET, также могут быть размещены на любом хостинге на базе Linux. К тому же .NET MAUI позволяет добавлять приложения на основе .NET для macOS. Для запуска приложения на Android или iOS-устройстве Xamarin также был бы хорошим выбором.

Что касается последних версий, .NET 6 не только успешно работает на операционных системах, упомянутых выше, но поддерживает x86 и x64, Arm32 и Arm64. Также не возникнет проблем с запуском .NET на экземплярах AWS Arm, поскольку можно не охватить все требования к Linux.

2. .NET предназначен только для корпоративных решений

.NET отлично подходит для разработки корпоративных решений финансовых и банковских учреждений, страховых компаний. Это надежный и безопасный фреймворк, когда дело доходит до обработки больших объемов данных и высоких нагрузок.

Кроме этого, .NET чрезвычайно гибок в использовании для разработки. Почему? Благодаря C# и тому, как он позволяет создавать все виды программ для разных типов устройств, операционных систем или серверов.

3. .NET не является открытым исходным кодом

Это утверждение было правдивым в течение 12 лет. Тем не менее, политика Microsoft изменилась и они открыли код для серверной части платформы. И этот период стал абсолютным успехом как для компании, так и для .NET в частности. Количество функций фреймворков начало увеличиваться, и после этого объявили о многочисленных партнерских отношениях, учитывая Linux и Xamarin.

4. Лицензия .NET стоит дорого

.NET – открытая платформа, не имеющая затрат на лицензирование и свободных средств разработки для Linux, MacOS и Windows. Языки программирования, компиляторы, библиотеки и программы, составляющие .NET, являются бесплатными. Лицензионных расходов, в том числе для коммерческого использования, нет. Новейшие версии .NET являются открытым исходным кодом и поддерживаются Microsoft и .NET сообществом на GitHub.

Начиная с 2022 года, .NET стал полностью бесплатным вне зависимости от цели, для которой вы его используете. На самом деле лицензия на .NET всегда была бесплатной, но если вы используете дополнительные инструменты, например, Visual Studio (VS), то они платные. Однако, есть Visual Studio Code, бесплатное решение для создания приложений для различных операционных систем, будь то интернет или облако. Кроме того, VS Code обладает большим набором расширений для C#. В основном вы можете создать любое приложение .NET с помощью VS.

6. .NET не подходит для разработки игр

Это ложное утверждение! Поскольку .NET широко используется в разработке игр и является кроссплатформенным и состоит из многих инструментов, библиотек и языков программирования. Идеально подходит как для 2D, так и для 3D-игр и работает с игровыми двигателями, такими как Unity, Monogame, Stride, NeoAxis и многими другими. Некоторые из них – чистый .NET, другие являются сочетанием .NET и C#.

7. .NET слишком медленный

На самом деле .NET является одним из самых быстрых фреймворков для веб-разработки. С появлением .NET 6 инженеры-программисты наблюдают высокую производительность при низком использовании памяти. Это отличное решение для бизнеса, поскольку позволяет экономить время на разработку, соответственно, это финансово выгодно.

Вывод

Вопреки всем мифам, .NET продолжает оставаться одним из самых популярных фреймворков с высоким уровнем производительности и тонной преимуществ для использующих его организаций и разработчиков программного обеспечения. .NET вместе с C# постоянно развиваются и усовершенствуются, чтобы продемонстрировать свою универсальность и высокую эффективность в создании продуктов и услуг для различных секторов и целей.

