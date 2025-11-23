Текущая редакция мирного плана уже отражает большинство ключевых приоритетов Украины, – Умеров

Рустем Умеров 23 ноября высказался о мирном плане США. По его словам, текущая редакция уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Что написал Умеров о мирном плане США?

Украинская делегация работает в Женеве с американцами и европейцами. Секретарь СНБО написал, что ожидают дальнейшего прогресса в течение субботы, 23 ноября.

Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе,

– написал Умеров.

Фактически он дополнил заявление Владимира Зеленского о том, что США "могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины".