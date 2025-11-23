Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових пріоритетів України, – Умєров
Рустем Умєров 23 листопада висловився про мирний план США. За його словами, поточна редакція вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
Що написав Умєров про мирний план США?
Українська делегація працює в Женеві з американцями та європейцями. Секретар РНБО написав, що очікують на подальший прогрес упродовж суботи, 23 листопада.
Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі,
– написав Умєров.
Фактично він доповнив заяву Володимира Зеленського про те, що США "можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України".