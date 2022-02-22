Темпы вакцинации несколько выросли: актуальная статистика, самые популярные препараты

22 февраля 2022 , 09:04
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Источник:

Минздрав

​За сутки 21 февраля в Украине 56 726 человек вакцинировали против COVID-19. Всего с начала кампании по прививкам укол получили более 15,5 миллиона людей.

Так, за минувшие сутки первую дозу получили 15 443 человека. Тогда как вторую – 26 027 человек.

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В то же время дополнительной дозой привили 350 украинцев, а бустерной – 14 906 человек.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 15 695 806 человек, из них:

  • получили первую дозу – 15 695 804 человека;
  • две дозы – 15 148 026 человек;
  • получили дополнительную дозу – 26 860 человек;
  • бустерную – 683 414.

Всего провели 31 554 104 прививки.

Подчеркнем! Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу. А те, кого госпитализируют, имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,
  • Coronavac – 5 000 564,
  • AstraZeneca – 1 639 551,
  • Moderna – 1 541 847,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Важно! Невакцинированные имеют в 5 раз больше шансов повторно заболеть COVID-19.


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Автор: Аліна Оліховська