Темпы вакцинации несколько выросли: актуальная статистика, самые популярные препараты
22 февраля 2022 , 09:04Читати новину українською
Источник:Минздрав
За сутки 21 февраля в Украине 56 726 человек вакцинировали против COVID-19. Всего с начала кампании по прививкам укол получили более 15,5 миллиона людей.
Так, за минувшие сутки первую дозу получили 15 443 человека. Тогда как вторую – 26 027 человек.
Актуально Резкий скачок: за сутки в Украине обнаружили более 24 тысяч COVID-больных
В то же время дополнительной дозой привили 350 украинцев, а бустерной – 14 906 человек.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 15 695 806 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 695 804 человека;
- две дозы – 15 148 026 человек;
- получили дополнительную дозу – 26 860 человек;
- бустерную – 683 414.
Всего провели 31 554 104 прививки.Подчеркнем! Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу. А те, кого госпитализируют, имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,
- Coronavac – 5 000 564,
- AstraZeneca – 1 639 551,
- Moderna – 1 541 847,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала