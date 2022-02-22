Темпи вакцинації дещо виросли: актуальна статистика, найпопулярніші препарати

22 лютого 2022 , 08:55
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Джерело:

МОЗ

​За добу 21 лютого в Україні 56 726 людей вакцинували проти COVID-19. Загалом від початку кампанії зі щеплень укол отримали понад 15,5 мільйонів людей.

Так, за минулу добу першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей.

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Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 695 804 людини;
  • дві дози – 15 148 026 людей;
  • отримали додаткову дозу – 26 860 людей;
  • бустерну – 683 414.

Загалом провели 31 554 104 щеплення.

Наголосимо! Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, рідко потрапляють у лікарню. А ті, кого госпіталізують, мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню ускладнень.

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,
  • Coronavac – 5 000 564,
  • AstraZeneca – 1 639 551,
  • Moderna – 1 541 847,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Важливо! Невакциновані мають в 5 разів більше шансів повторно захворіти на COVID-19.


Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська