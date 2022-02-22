Водночас за минулу добу кількість госпіталізованих зменшилась – 1 553 хворих потрапили до лікарень.

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На жаль, померли за цей самий період 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб.

Темпи тестування

За минулу добу зробили 96 972 тестувань, з яких:

  • 39 762 – методом ПЛР;
  • 4 890 – методом ІФА;
  • 52 320 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 4193;
  • Вінницька область – 490;
  • Волинська область – 835;
  • Дніпропетровська область – 2159;
  • Донецька область – 1366;
  • Житомирська область – 540;
  • Закарпатська область – 415;
  • Запорізька область – 1393;
  • Івано-Франківська область – 164;
  • Київська область – 1149;
  • Кіровоградська область – 488;
  • Луганська область – 518;
  • Львівська область – 821;
  • Миколаївська область – 1255;
  • Одеська область – 1664;
  • Полтавська область – 1490;
  • Рівненська область – 659;
  • Сумська область – 562;
  • Тернопільська область – 438;
  • Харківська область – 588;
  • Херсонська область – 765;
  • Хмельницька область – 533;
  • Черкаська область – 1105;
  • Чернівецька область – 276;
  • Чернігівська область – 574.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Загалом за весь час пандемії в Україні недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.

Усього провели 19 430 200 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу
Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу