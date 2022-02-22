В то же время за прошедшие сутки количество госпитализированных уменьшилось – 1 553 больных попали в больницы.

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К сожалению, умерли за этот же период 287 человек. Зато выздоровели – 33 238 человек.

Темпы тестирования

За прошедшие сутки провели 96 972 тестирования, из которых:

  • 39 762 – методом ПЦР;
  • 4 890 – методом ИФА;
  • 52 320 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 4193;
  • Винницкая область – 490;
  • Волынская область – 835;
  • Днепропетровская область – 2159;
  • Донецкая область – 1366;
  • Житомирская область – 540;
  • Закарпатская область – 415;
  • Запорожская область – 1393;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 1149;
  • Кировоградская область – 488;
  • Луганская область – 518;
  • Львовская область – 821;
  • Николаевская область – 1255;
  • Одесская область – 1664;
  • Полтавская область – 1490;
  • Ровненская область – 659;
  • Сумская область – 562;
  • Тернопольская область – 438;
  • Харьковская область – 588;
  • Херсонская область – 765;
  • Хмельницкая область – 533;
  • Черкасская область – 1105;
  • Черновицкая область – 276;
  • Черниговская область – 574.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

Всего за все время пандемии в Украине недуг подхватили 4 758 773 человека. Из них выздоровели – 3 985 601 человек. Однако еще 104 932 больных умерли.

Всего провели 19 430 200 ПЦР-тестирований.

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