Уже восьмой: состоялся суд над еще одним обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"

Утром 26 марта стало известно о восьмом обвиняемом в теракте под Москвой. Речь идет о бизнесмене Алишере Касимове.

Это бизнесмен из Красногорска. По данным росСМИ, Алишер Касимов, возможно, сдавал квартиру подозреваемым в теракте, передает 24 Канал.

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Восьмой обвиняемый в теракте

Утром 26 марта Алишера Касимова доставили в Басманный суд. Он стал уже восьмым обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл".

Алишер Касимов в суде: смотрите видео

Пропагандисты пишут, что Касимов мог сдавать квартиру подозреваемым в теракте. Сторона обвинения требовала арестовать его. Суд отправил Касимова в СИЗО.

Алишер Касимов / Фото из росСМИ

Что известно об Алишере Касимове

По данным росСМИ, Алишеру Касимову 32 года. Он родом из Киргизии.

Гражданин России. Повар и бизнесмен. Живет в в в Красногорске Московской области. Владеет кафе.

Он женат и имеет троих детей, – 2020, 2021 и 2022 года рождения.

Пропагандисты пишут, что 32-летний мужчина сдавал квартиру четырем террористам, которые ее использовали для подготовки к теракту. Некоторые СМИ указывают, что Касимов сдал квартиру в деревне Путилково одному из нападавших, Фаридуну Шамсутдину, через Авито. Как считает следствие, в ней и готовился теракт.

Касимов якобы сдавал квартиру террористам / Фото росСМИ

Сам Касимов утверждает, что не знал, кому сдает квартиру в Путилковом.

Следственный комитет просил арестовать его на 2 месяца.

Когда Алишера Касимова завели в зал суда, в коридоре плакала его мать. Женщина приехала из Киргизии после новостей о теракте. Говорит, что Алишер "простой парень".

Обратите внимание! Алишер Касимов уже 8 обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холл". Кроме него, подозревают также Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Фариддуна Шамсутдина, Мухаммада Фаизова, а также двух братьев и их отца – Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича.

Что известно обо всех обвиняемых – по ссылке в нашем материале.