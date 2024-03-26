Уже восьмий: відбувся суд над ще одним обвинуваченим в теракті у "Крокус Сіті Хол"
Вранці 26 березня стало відомо про восьмого обвинуваченого в теракті під Москвою. Йдеться про бізнесмена Алішера Касімова.
Це бізнесмен з Красногорська. За даними росЗМІ, Алішер Касімов, можливо, здавав квартиру підозрюваним у теракті, передає 24 Канал.
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Восьмий обвинувачений у теракті
Вранці 26 березня Алішера Касімова доправили до Басманного суду. Він став уже восьмим обвинуваченим у теракті в "Крокус Сіті Хол".
Алішер Касімов у суді: дивіться відео
Пропагандисти пишуть, що Касімов міг здавати квартиру підозрюваним у теракті. Сторона обвинувачення вимагала арештувати його. Суд відправив Касімова в СІЗО.
Що відомо про Алішера Касімова
- За даними росЗМІ, Алішеру Касімову 32 роки. Він родом з Киргизії.
- Громадянин Росії. Кухар та бізнесмен. Живе в у Красногорську Московської області. Володіє кафе.
- Він одружений і має трьох дітей, – 2020, 2021 та 2022 року народження.
- Пропагандисти пишуть, що 32-річний чоловік здавав квартиру чотирьом терористам, які її використали для підготовки до теракту. Деякі ЗМІ вказують, що Касімов здав квартиру в селі Путилкове одному з нападників, Фарідуну Шамсутдіну, через Авіто. Як вважає слідство, в ній і готувався теракт.
- Сам Касімов стверджує, що не знав, кому здає квартиру в Путилковому.
- Слідчий комітет просив заарештувати його на 2 місяці.
- Коли Алішера Касімова завели до зали суду, в коридорі плакала його мати. Жінка приїхала з Киргизії після новин про теракт. Каже, що Алішер "простий хлопець".
Зверніть увагу! Алішер Касімов уже 8 обвинувачений у справі про теракт у "Крокус Сіті Хол". Окрім нього, підозрюють також Далерджона Мірзоєва, Саїдакрамі Рачабалізода, Фаріддуна Шамсіддіна, Мухаммада Фаїзова,а також двох братів та їхнього батька – Ісломова Амінчона Ісроїловича, Ісломова Діловара Ісроїловича та Ісломова Ісроїла Ібрагімовича.
Що відомо про всіх обвинувачених – за посиланням у нашому матеріалі.