Путин заигрался, – политтехнолог предположил, зачем диктатору теракт в "Крокусе"

Под Москвой вечером 22 марта произошел теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл". Без согласия кремлевского диктатора Владимира Путина и ФСБ его невозможно было бы устроить.

Путину нужен был этот теракт, чтобы россияне находились под его тотальным контролем. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также ИГИЛ уже давно острила мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"

"Закручивание гаек"

Борис Тизенгаузен отметил, что США и другие западные страны предупреждали о возможном теракте в России. В СМИ сейчас есть разные версии, что, возможно, теракт мог произойти в другом месте. Однако в любом случае он был бы невозможен без ФСБ и Путина.

В общем Путин уже не впервые устраивает теракты в России. Для Кремля они нужны когда нужно оправдать какую-то военную агрессию, когда нужно привести кого-то к власти, когда должны провести внутренние серьезные изменения.

Поэтому не исключаю, что это закручивание гаек. Не исключаю, что Путин настолько заигрался, что свои же его решили привести в чувства. Но без него это невозможно,

– сказал политтехнолог.

В России могут и дальше происходить какие-то теракты, расстрелы и так далее. Ведь Путин хочет взять россиян под тотальный контроль. Диктатора очень пугала поддержка Бориса Надеждина и Алексея Навального со стороны некоторых россиян. Ведь положение Путина только ослабевает.

Теракт в "Крокусе": последние новости