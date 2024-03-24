Теракт в "Крокусе" – хороший повод: кроме смертной казни, на какие шаги может пойти Кремль

Стрельбу в "Крокус Сити Холл" Россия прежде всего попытается использовать, чтобы доказать Западу причастность Украины к теракту. Хотя в ГУР предупредили, что это спланированная провокация российских спецслужб.

Кроме этого, Кремль преследует еще несколько неприятных целей, которые непосредственно касаются именно российского общества. Подробнее 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Смертная казнь, запрет интернета и не только

Как отметил российский правозащитник, Россия попытается использовать теракт в "Крокусе", чтобы ужесточить законодательство. Смертная казнь с большой вероятностью может вернуться как высшая степень наказания террористов. Об этом давно говорят, а сейчас хороший повод для воплощения в реальность.

Поскольку мораторий не действует. Россия вышла из европейской конвенции о правах и свободах гражданина. Также практически заморозила свое членство в Совете Европы и не представлена в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поэтому вряд ли кто-то упрекнет Кремль в таких нововведениях.

Кроме смертной казни, российский диктатор может отменить свободный выезд гражданам в страны ЕС и соответственно приезд в Россию. Под угрозой также оказывается пользование интернетом. Поскольку террористы, которых считают причастными к стрельбе в "Крокусе", заявили, что их наняли через телеграм-канал.

В Кремле скажут: "Видите к чему приводит неконтролируемый интернет. Террористы получают доступы через мессенджеры, социальные сети, и могут совершать теракты и убивать людей. Возьмем это под контроль". Отличный повод,

– отметил Фейгин.

Мобилизация

Фейгин отметил, что после теракта россияне могут официально объявить мобилизацию. Но для этого нет необходимости, ведь Кремлю до сих пор удается скрыто набирать мужчин в армию.

Еще в сентябре 2022 года в России началась частичная мобилизация. Тогда Владимир Путин заявил, что удалось мобилизовать более 325 тысяч человек. Уже после этого оккупанты смогли набрать не менее 100 тысяч солдат. По словам Кремля, в зоне так называемой "СВО" находятся более 600 тысяч россиян.

А остальные тогда кто? Тем более потери есть, их также кем-то пополняли <..> Они побоятся сейчас объявлять масштабную мобилизацию, чтобы сильно "не драконить" население. Понятно, что оно ничего сделать не может. Но лишний раз Кремль не хочет беспокоить, потому что и без того имеют достаточное количество военных и могут его пополнить,

– отметил Марк Фейгин.

Россия заявила, что хочет увеличить численность армии до 2,5 миллиона солдат. Оккупанты продолжают набирать контрактников, заключенных, а также понемногу забирают людей из регионов. Россияне увеличивают зарплаты и пытаются мотивировать мужчин. Кремль имеет еще много резервов для скрытой мобилизации, поэтому публично о ней не нужно заявлять. Однако, зная российскую власть, всякое может случиться.

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