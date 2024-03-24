Теракт у "Крокусі" – гарний привід: окрім смертної кари, на які кроки може піти Кремль

Стрілянину у "Крокус Сіті Хол" Росія насамперед спробує використати, щоб довести Заходу причетність України до теракту. Хоча в ГУР попередили, що це спланована провокація російських спецслужб.

Окрім цього, Кремль переслідує ще кілька неприємних цілей, які безпосередньо стосуються саме російського суспільства. Детальніше 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Смертна кара, заборона інтернету й не тільки

Як зазначив російський правозахисник, Росія спробує використати теракт у "Крокусі", щоб посилити законодавство. Смертна кара з великою імовірністю може повернутися як найвищий ступінь покарання терористів. Про це давно говорять, а зараз гарний привід для втілення в реальність.

Оскільки мораторій не діє. Росія вийшла з європейської конвенції про права та свободи громадянина. Також практично заморозила своє членство у Раді Європи та не представлена у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Через це навряд хтось дорікне Кремлю про такі нововведення.

Крім смертної кари, російський диктатор може скасувати вільний виїзд громадянам у країни ЄС та відповідно приїзд в Росію. Під загрозою також опиняється користування інтернетом. Оскільки терористи, яких вважають причетними до стрілянини у "Крокусі", заявили, що їх найняли через телеграм-канал.

У Кремлі скажуть: "Бачите до чого призводить неконтрольований інтернет. Терористи отримують доступи через месенджери, соціальні мережі, і можуть скоювати теракти та вбивати людей. Візьмімо це під контроль". Чудовий привід,

– наголосив Фейгін.

Мобілізація

Фейгін наголосив, що після теракту росіяни можуть офіційно оголосити мобілізацію. Але для цього немає потреби, адже Кремлю дотепер вдається приховано набирати чоловіків до армії.

Ще у вересні 2022 року в Росії почалася часткова мобілізація. Тоді Владімір Путін заявив, що вдалося мобілізувати понад 325 тисяч осіб. Вже після цього окупанти змогли набрати щонайменше 100 тисяч солдатів. За словами Кремля, у зоні так званої "СВО" перебувають більш як 600 тисяч росіян.

А інші тоді хто? Тим більше втрати є, їх також кимось поповнювали <..> Вони побояться зараз оголошувати масштабну мобілізацію, щоб сильно "не драконити" населення. Зрозуміло, що воно нічого зробити не може. Але зайвий раз Кремль не хоче турбувати, тому що й без того мають достатню кількість військових та можуть її поповнити,

– зауважив Марк Фейгін.

Росія заявила, що хоче збільшити чисельність армії до 2,5 мільйонів солдатів. Окупанти продовжують набирати контрактників, ув'язнених, а також потроху забирають людей з регіонів. Росіяни збільшують зарплати та намагаються мотивувати чоловіків. Кремль має ще багато резервів для прихованої мобілізації, тому публічно про неї не потрібно заявляти. Проте, знаючи російську владу, всяке може трапитися.

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