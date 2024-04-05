Путин испугался, – политтехнолог о глупостях Кремля после теракте в "Крокусе"

Ответственность за теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" взяла на себя ИГИЛ, но несмотря на это, российский диктатор продолжает во всем обвинять Украину. Более того, иногда, его заявления о радикальных исламистах и "украинском следе" кардинально отличаются.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что никто не может понять, что происходит в голове Владимира Путина. Поэтому словам о теракте и якобы причастность Киева являются полностью абсурдными.

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О чем свидетельствуют последние заявления Путина

В одном из выступлений глава Кремля сказал, что Россия знает, что преступления были совершены руками радикальных исламистов. А уже вскоре заявил, что "Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов". Несмотря на это, он продолжает риторику, что во всем якобы виноват Запад и Украина.

Единственное, чем это можно объяснить – это тем, что Путин испугался. Здесь я имею в виду весь путинский режим. Ему сейчас очень некомфортно в связи с межнациональными конфликтами, которые возникают внутри России,

– рассказал политтехнолог.

Сперва говорилось, что во всем виновата ИГИЛ, по телевизору показывали таджиков. Далее начались гонения на таджиков, мигрантов, выходцев из Средней Азии. Правительство Таджикистана заявило, что очень много людей вернулись обратно из России. Поэтому все боятся, что начнется настоящая война граждан России с негражданами.

Даже глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил, чтобы никто не преследовал людей исламского вероисповедания и пообещал их защищать.

То есть власть увидела, что внутри страны есть назревание межконфессионального конфликта между людьми, которые исповедуют ислам и людьми, которые исповедуют православие. Это вполне возможно на фоне того, что произошло,

– заметил Михаил Шейтельман.

Например, в Москве убили человека, который не имел отношения к теракту, мужчину просто задержали и не отпустили, еще кому-то силовики отрезали ухо, кого-то пытали током. "Исламское государство" может мстить, а это является самым большим страхом путинского режима.

Население России верит, что виновата Украина

Несмотря на все обстоятельства, власть убедила людей, что якобы к теракту причастна Украина. Более того, оккупанты цинично запустили на Харьков "Шахеды" с надписью "За Крокус Сити Холл".

Но, если мы представим, что началась война между людьми, которые исповедуют ислам и теми, кто исповедует православие, то в крупных городах, вероятно, больше исламистов.

Например, в Магадане победят православные, но в Москве больше тех, кто исповедует ислам. Это большой риск для Путина, поэтому он ввел главный пропагандистский нарратив, что во всем виновата Украина. Россияне в это поверили,

– подчеркнул Шейтельман.

Теперь осталось убедить население, что на территории России могут мирно сосуществовать представители разных конфессий. Так называемый президент постоянно это повторяет, потому что хочет создать видимость якобы этнических проблем внутри страны нет. Но на самом деле это не так.

Таджиков задерживают при первой же возможности, они боятся выйти на улицу, под опасностью мигранты, люди из Центральной Азии и вообще все, кто подозрительно выглядит.

Россия обвиняет Украину в теракте: что известно