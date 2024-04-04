Оккупанты ни чуть не гнушаются убийством мирного населения, пытаясь оправдать свою жестокость с помощью одного из нарративов кремлевской пропаганды.

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"Месть" за "Крокус"

Так, в прокуратуре показали обломок одного из "Шахедов", который запустили по Харькову. На нем содержится надпись: "За Крокус Сити Холл".

Напомним, что Россия безосновательно обвинила Украину в организации теракта в торгово-развлекательном центре под Москвой. Как сообщили в ГУР, Кремль таким образом пытается "отбелить" свою агрессию против нашей страны, а также усилить враждебные настроения в обществе, чтобы объявить новую волну мобилизации.

Хотя точно известно, что теракт устроила ИГИЛ, которая официально взяла на себя ответственность, оккупантам все равно на правду. Им нужно лишь одно – внешнее оправдание ежедневным смертоносным ударам по украинским городам.

Обломок дрона, который атаковал Харьков / Фото Харьковская областная прокуратура

Атака на Харьков 4 апреля: что известно