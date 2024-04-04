Оккупанты ни чуть не гнушаются убийством мирного населения, пытаясь оправдать свою жестокость с помощью одного из нарративов кремлевской пропаганды.
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"Месть" за "Крокус"
Так, в прокуратуре показали обломок одного из "Шахедов", который запустили по Харькову. На нем содержится надпись: "За Крокус Сити Холл".
Напомним, что Россия безосновательно обвинила Украину в организации теракта в торгово-развлекательном центре под Москвой. Как сообщили в ГУР, Кремль таким образом пытается "отбелить" свою агрессию против нашей страны, а также усилить враждебные настроения в обществе, чтобы объявить новую волну мобилизации.
Хотя точно известно, что теракт устроила ИГИЛ, которая официально взяла на себя ответственность, оккупантам все равно на правду. Им нужно лишь одно – внешнее оправдание ежедневным смертоносным ударам по украинским городам.
Обломок дрона, который атаковал Харьков / Фото Харьковская областная прокуратура
Атака на Харьков 4 апреля: что известно
- Ночью 4 апреля оккупанты запустили по Харькову 20 "Шахедов".
- Известно, что первая группа из 10 БпЛА направлялась в город с территории России.
- Позже враг запустил вторую группу беспилотников с оккупированной территории Николаевской области.
- Противник сознательно ударил по жилому кварталу Новобарского района. Здесь зафиксировано четыре попадания в объекты гражданской инфраструктуры.
- В частности, повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение.
- Когда на место прибыли спасатели ликвидации последствий, произошел повторный удар оккупантов. В результате чего погибли трое работник ГСЧС.
- Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку: повреждены с 8 по 12 этаж. Погибла 68-летняя женщина.
- 12 человек получили ранения: среди них – один спасатель, полицейский, медицинская сестра и 9 мирных жителей.
- В Воздушных силах уточнили, что ПВО сбила только 11 "Шахедов" из-за близкого расстояния первой группы дронов до границы с Россией.