Оккупанты ни чуть не гнушаются убийством мирного населения, пытаясь оправдать свою жестокость с помощью одного из нарративов кремлевской пропаганды.

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"Месть" за "Крокус"

Так, в прокуратуре показали обломок одного из "Шахедов", который запустили по Харькову. На нем содержится надпись: "За Крокус Сити Холл".

Напомним, что Россия безосновательно обвинила Украину в организации теракта в торгово-развлекательном центре под Москвой. Как сообщили в ГУР, Кремль таким образом пытается "отбелить" свою агрессию против нашей страны, а также усилить враждебные настроения в обществе, чтобы объявить новую волну мобилизации.

Хотя точно известно, что теракт устроила ИГИЛ, которая официально взяла на себя ответственность, оккупантам все равно на правду. Им нужно лишь одно – внешнее оправдание ежедневным смертоносным ударам по украинским городам.

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Обломок дрона, который атаковал Харьков / Фото Харьковская областная прокуратура

Атака на Харьков 4 апреля: что известно

  • Ночью 4 апреля оккупанты запустили по Харькову 20 "Шахедов".
  • Известно, что первая группа из 10 БпЛА направлялась в город с территории России.
  • Позже враг запустил вторую группу беспилотников с оккупированной территории Николаевской области.
  • Противник сознательно ударил по жилому кварталу Новобарского района. Здесь зафиксировано четыре попадания в объекты гражданской инфраструктуры.
  • В частности, повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение.
  • Когда на место прибыли спасатели ликвидации последствий, произошел повторный удар оккупантов. В результате чего погибли трое работник ГСЧС.
  • Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку: повреждены с 8 по 12 этаж. Погибла 68-летняя женщина.
  • 12 человек получили ранения: среди них – один спасатель, полицейский, медицинская сестра и 9 мирных жителей.
  • В Воздушных силах уточнили, что ПВО сбила только 11 "Шахедов" из-за близкого расстояния первой группы дронов до границы с Россией.