Ночью 4 апреля враг запустил по Харьковской области 20 дронов. Силы ПВО смогли уничтожить 11 из них. В эфире телемарафона представитель Воздушных Сил Илья Евлаш рассказал, в чем была сложность работы ПВО этой ночью, передает 24 Канал.
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Хитрая тактика россиян
По словам Евлаша, Харьковскую область атаковали две группы ударных беспилотников с разных направлений.
Сначала после полуночи группа из 10 БПЛА залетела на Харьковщину с территории России и направилась непосредственно в направлении областного центра. Несколько позже из Николаевщины вылетела другая группа "Шахедов", которая через ряд областей тоже двигалась на Харьковщину.
К сожалению, из-за близкого расстояния до границы с Россией первой группы беспилотников, не удалось сбить все вражеские цели,
– подчеркнул спикер.
Евлаш отметил, что враг продолжает бить по мирным городам Украины разными видами вооружения для усиления морально-психологического давления на население. Оккупанты намеренно наносят удары именно по гражданской инфраструктуре.
Отдельно военный отметил, что Украина очень нуждается в дополнительных системах Patriot, которые успешно зарекомендовали себя даже в борьбе с баллистикой.
Атака на Харьков: что известно
- Ночью Харьков оказался под массированным ударом "Шахедов".
- Россияне атаковали частные дома и многоэтажки в Новобаварском районе.
- Известно, что один "Шахед" попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах.
- Враг нанес не менее 5 ударов по гражданской инфраструктуре.
- После того, как на место попадания прибыли спасатели, оккупанты повторного ударили по городу.
- В результате второго удара погибли три работника ГСЧС. Еще один спасатель получил ранения.
- В общей сложности эта атака унесла жизни 4 человек, еще 12 получили травмы разной степени: 3 в тяжелом состоянии, 5 средних, другие легкие.