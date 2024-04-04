Вночі 4 квітня ворог запустив по Харківщині 20 дронів. Сили ППО змогли знищити 11 з них. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, у чому була складність роботи ППО цієї ночі, передає 24 Канал.
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Хитра тактика росіян
За словами Євлаша, Харківську область атакували дві групи ударних безпілотників з різних напрямків.
Спершу після опівночі група з 10 БпЛА залетіла на Харківщину з території Росії та попрямувала безпосередньо у напрямку обласного центру. Дещо згодом з Миколаївщини вилетіла інша група "Шахедів", яка через низку областей теж рухалася на Харківщину.
На жаль, через близьку відстань до кордону з Росією першої групи безпілотників, не вдалося збити усі ворожі цілі,
– підкреслив речник.
Євлаш зауважив, що ворог продовжує бити по мирних містах України різними видами озброєння задля посилення морального-психологічного тиску на населення. Окупанти навмисно завдають ударів саме по цивільній інфраструктурі.
Окремо військовий зазначив, що Україна дуже потребує додаткові системи Patriot, які успішно зарекомендували себе навіть у боротьбі з балістикою.
Атака на Харків: що відомо
- Вночі Харків опинився під масованим ударом "Шахедами".
- Росіяни атакували приватні будинки та багатоповерхівки у Новобаварському районі.
- Відомо, що один "Шахед" потрапив у 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах.
- Ворог завдав щонайменше 5 ударів по цивільній інфраструктурі.
- Після того, як на місце влучання прибули рятувальники, окупанти повторно вдарили по місту.
- Внаслідок другого удару загинуло троє працівників ДСНС. Ще один рятувальник отримав поранення.
- Загалом ця атака забрала життя 4 людей, ще 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші легкі.