Серед загиблих є працівники ДСНС, які приїхали після першої хвилі обстрілів міста. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що згодом, попри небезпеку, інші рятувальники продовжили ліквідовувати наслідки атаки.

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Деталі про обстріл

Росія вночі 4 квітня масовано атакувала Харків "Шахедами". За офіційними повідомленнями, місто атакувало 15 БпЛА. Частину з них вдалося збити, але, на жаль, частина влучила у житлові будинки. Зокрема, мішенями росіян став триповерховий житловий будинок, а також чотирнадцятиповерхівка. У них жили люди.

За цю ніч у Харкові наразі відомо про чотирьох жертв, з них троє – бійці ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки удару на місце події. Ще однією жертвою російської атаки стала 69-річна жінка, вона перебувала у власній квартирі.

Відомо, що рятувальники, попри небезпеку, продовжили працювати. Речник управління ДСНС повідомив, що вже знаючи про загибель колег, ДСНСники все одно заходили у пошкоджену 3-поверхівку. Їм вдалося врятувати з-під завалів чоловіка, він зараз у лікарні.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото: ДСНС, Ігор Терехов

Станом на 9:00 кількість постраждалих збільшилась до 12. На жаль, цифра може зрости, бо люди з ночі продовжують звертатись за допомогою. Серед поранених 71-річна жінка, 33-річний чоловік, працівник ДСНС та медсестра, які також приїхали вночі на місце події.

Окупанти атакували також Харківську область. На щастя, там без постраждалих.

Обстріл Харкова: що відомо