Серед загиблих є працівники ДСНС, які приїхали після першої хвилі обстрілів міста. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що згодом, попри небезпеку, інші рятувальники продовжили ліквідовувати наслідки атаки.
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Деталі про обстріл
Росія вночі 4 квітня масовано атакувала Харків "Шахедами". За офіційними повідомленнями, місто атакувало 15 БпЛА. Частину з них вдалося збити, але, на жаль, частина влучила у житлові будинки. Зокрема, мішенями росіян став триповерховий житловий будинок, а також чотирнадцятиповерхівка. У них жили люди.
За цю ніч у Харкові наразі відомо про чотирьох жертв, з них троє – бійці ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки удару на місце події. Ще однією жертвою російської атаки стала 69-річна жінка, вона перебувала у власній квартирі.
Відомо, що рятувальники, попри небезпеку, продовжили працювати. Речник управління ДСНС повідомив, що вже знаючи про загибель колег, ДСНСники все одно заходили у пошкоджену 3-поверхівку. Їм вдалося врятувати з-під завалів чоловіка, він зараз у лікарні.
Наслідки обстрілу Харкова / Фото: ДСНС, Ігор Терехов
Станом на 9:00 кількість постраждалих збільшилась до 12. На жаль, цифра може зрости, бо люди з ночі продовжують звертатись за допомогою. Серед поранених 71-річна жінка, 33-річний чоловік, працівник ДСНС та медсестра, які також приїхали вночі на місце події.
Окупанти атакували також Харківську область. На щастя, там без постраждалих.
Обстріл Харкова: що відомо
- Вночі 4 квітня Харків опинився під ударами дронів-камікадзе. Незадовго після першої хвилі ударів мер міста Ігор Терехов повідомив про загибель трьох працівників ДСНС. Удари росіян відбулися у густонаселеному районі Харкова. В одній з багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи.
- Російські окупанти обстріляли також приватний сектор. Там відомо про значні пошкодження внаслідок обстрілу. Загалом пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги й будівля лікарні.
- Загалом цієї ночі Україну обстріляли 20 "Шахедами". У Генштабі ЗСУ повідомили, що силам протиповітряної оборони вдалося знищити 11 ударних БпЛА.