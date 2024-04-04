Среди погибших есть работники ГСЧС, которые приехали после первой волны обстрелов города. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что впоследствии, несмотря на опасность, другие спасатели продолжили ликвидировать последствия атаки.

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Детали об обстреле

Россия ночью 4 апреля массированно атаковала Харьков "Шахедами". По официальным сообщениям, город атаковало 15 БПЛА. Часть из них удалось сбить, но, к сожалению, часть попала в жилые дома. В частности, мишенями россиян стал трехэтажный жилой дом, а также четырнадцатиэтажка. В них жили люди.

За эту ночь в Харькове пока известно о четырех жертвах, из них трое – бойцы ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия удара на место происшествия. Еще одной жертвой российской атаки стала 69-летняя женщина, она находилась в собственной квартире.

Известно, что спасатели, несмотря на опасность, продолжили работать. Представитель управления ГСЧС сообщил, что уже зная о гибели коллег, ГСЧСники все равно заходили в поврежденную 3-этажку. Им удалось спасти из-под завалов мужчину, он сейчас в больнице.

Последствия обстрела Харькова / Фото: ГСЧС, Игорь Терехов

По состоянию на 9:00 количество пострадавших увеличилось до 12. К сожалению, цифра может вырасти, потому что люди с ночи продолжают обращаться за помощью. Среди раненых 71-летняя женщина, 33-летний мужчина, работник ГСЧС и медсестра, которые также приехали ночью на место происшествия.

Оккупанты атаковали также Харьковскую область. К счастью, там без пострадавших.

Обстрел Харькова: что известно