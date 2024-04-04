Враг дважды ударил "Шахедами" по одному и тому же месту. Второй удар пришелся именно на то время, когда работники ГСЧС работали над ликвидацией последствий первого попадания.

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Коварство врага

В полиции показали видео второго "прилета", который унес жизни трех спасателей – водителей пожарно-спасательной техники.

Подлая атака оккупантов на Харьков: видео Сергей Болвинов

Глава полиции Харьковщины Сергей Болвинов отметил, что следователь и оперативник, который снял удар "Шахеда", успели спастись.

Правоохранитель напомнил, что спасатели погибли в Новобаварском районе, где россияне ударили по жилым домам.

Известно, что после повторной атаки травмы получил еще один спасатель. Он в тяжелом состоянии находится в больнице. Ранения получил и один полицейский.

Подлая и коварная тактика армии-террористки, которую враг применяет посреди мирного города-миллионника, – это военное преступление. Мы расследуем каждый, уже собираем обломки и доказательства,

– подчеркнул Болвинов.

Напомним, что в ГСЧС назвали имена погибших работников.

Ими оказались 52-летний Владислав Логинов, 32-летний Сергей Байдалинов и 41 Владимир Матюшенко.

В общем атака унесла жизни 4 человек, среди которых – гражданская женщина. Также 12 человек получили ранения.

В Воздушных силах уточнили, что Харьковскую область атаковали 20 "Шахедов". Первая группа из 10 БпЛА залетела в областной центр с территории России, собственно это усложнило работу ПВО.

Вторая группа направилась на Харьковщину из Николаевской области.

Известно, что силы ПВО сбили 11 ударных беспилотников.