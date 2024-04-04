Ворог двічі вдарив "Шахедами" по одному й тому самому місцю. Другий удар прийшовся саме на той час, коли працівники ДСНС працювали над ліквідацією наслідків першого влучання.

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Підступність ворога

У поліції показали відео другого "прильоту", який забрав життя трьох рятувальників – водіїв пожежно-рятувальної техніки.

Підла атака окупантів на Харків: відео Сергій Болвінов

Очільник поліції Харківщини Сергій Болвінов заначив, що слідча та оперативник, який зафільмував удар "Шахеду", встигли врятуватися.

Правоохоронець нагадав, що рятувальники загинули у Новобаварському районі, де росіяни вдарили по житлових будинках.

Відомо, що після повторної атаки травм зазнав ще один рятувальник. Він у важкому стані перебуває в лікарні. Поранення отримав й один поліцейський.

Підла та підступна тактика армії-терористки, яку ворог застосовує посеред мирного міста-мільйонника, – це воєнний злочин. Ми розслідуємо кожен, вже збираємо уламки та докази,

– наголосив Болвінов.

Нагадаємо, що у ДСНС назвали імена загиблих працівників.

Ними виявилися 52-річний Владислав Логінов, 32-річний Сергій Байдалінов та 41 Володимир Матюшенко.

Загалом атака забрала життя 4 людей, серед яких – цивільна жінка. Також 12 осіб зазнали поранень.

У Повітряних силах уточнили, що Харківщину атакували 20 "Шахедів". Перша група з 10 БпЛА залетіла до обласного центру з території Росії, власне це ускладнило роботу ППО.

Друга група попрямувала на Харківщину з Миколаївської області.

Відомо, що сили ППО збили 11 ударних безпілотників.