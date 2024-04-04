У ДСНС назвали імена рятувальників, яких вбила Росія під час атаки на Харків вночі 4 квітня.
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Росія вбила трьох рятувальників
Працівники ДСНС загинули під час повторної атаки "Шахедом", коли рятували людей внаслідок попереднього удару.
Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. Росія продовжує ігнорувати норми міжнародного права,
– наголосили в ДСНС.
У службі повідомили імена вбитих рятувальників.
Логінов Владислав
Байдалінов Сергій
Матюшенко Володимир
Владиславу навіки буде 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди,
– повідомили в ДСНС.
У відомстві додали, що вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих.
Ще один рятувальник поранений і перебуває у важкому стані.
Що відомо про атаку на Харків 4 квітня
- У ніч на 4 квітня росіяни багаторазово завдали ударів "Шахедами" по території Харківської області. Росіяни випустили по місту щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО.
- Зокрема у самому Харкові під прицілом був Новобаварський район. Під час атаки росіяни пошкодили багатоквартирний житловий будинок. Коли на місце прибули рятувальники, щоб надати людям допомогу, окупанти завдали повторного удару – загинули 3 працівники ДСНС, які прибули на виклик.
- Загалом під час теоретичного обстрілу Росії загинули 4 людини, ще 12 зазнали травм різного ступеня. В ОВА повідомили, що 3 людини у важкому стані.