У ДСНС назвали імена рятувальників, яких вбила Росія під час атаки на Харків вночі 4 квітня.

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Росія вбила трьох рятувальників

Працівники ДСНС загинули під час повторної атаки "Шахедом", коли рятували людей внаслідок попереднього удару.

Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. Росія продовжує ігнорувати норми міжнародного права,

– наголосили в ДСНС.

У службі повідомили імена вбитих рятувальників.

Логінов Владислав

Байдалінов Сергій

Матюшенко Володимир

Владиславу навіки буде 52, Сергію – 32, а Володимиру – 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди,

– повідомили в ДСНС.

У відомстві додали, що вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять.

Ще один рятувальник поранений і перебуває у важкому стані.

Що відомо про атаку на Харків 4 квітня