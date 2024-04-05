Напомним, что в Подмосковье в "Крокус Сити Холл" произошел теракт 22 марта. Ответственность за него взяла на себя ИГИЛ. Однако Россия, которая развязала полномасштабную войну против Украины, пытается безосновательно обвинить наше государство в теракте.

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Что придумали россияне

Следственный комитет страны-агрессора отчитался о получении данных с телефонов лиц, которых в России назначили ответственными за события в "Крокусе". Там заявили, что информация может свидетельствовать о связи между терактом и полномасштабной российско-украинской войной, которую следком цинично назвал "СВО".

В телефоне террориста нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины возле разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом,

– говорится в сообщении.

При этом следком показал слайд-шоу из картинок, которые якобы нашли на смартфонах. На кадрах можно увидеть фотографию самих телефонов, "Крокус Сити Холл" до теракта и пожара, маршрут к этому ТРЦ, а также коллаж фотографий с датой полномасштабной российской агрессии. На этом коллаже есть знаменитая почтовая марка о "Русском военном корабле", разрушенные оккупантами здания, танк ВСУ, украинские гражданские и воины, а также флаги Украины.

Якобы фото со смартфонов террористов от пропаганды Кремля: смотрите видео



Российский следственный комитет также заявил, что террористы якобы пытались уничтожить эти телефоны. Также в ведомстве со ссылкой на одного из вероятных участников сказали, что дату совершения теракта выбирали "в годовщину начала СВО", то есть 24 февраля 2024 года. По версии оккупантов, куратор террористов сам выбрал "Крокус", а один из соучастников по его указанию нашел в сети фото входов и подъездных путей к этому ТРЦ и отправил скриншоты за месяц до теракта.

Москва говорит, что теперь будет проверять "исламистские террористические организации и спецслужбы Украины" на причастность к организации и финансированию теракта в "Крокусе".

Что говорят эксперты о теракте в "Крокусе"