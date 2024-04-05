Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что на желание россиян мобилизоваться могут повлиять два момента: выплата денег и возможность безнаказанно убивать, насиловать. Мобилизация в России никогда не заканчивалась и будет продолжаться.

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"Россия осознает, что у них осталось это окно возможностей на конец весны – начало лета. А после этого будет все идти только в одном направлении – в антироссийском", – подчеркнул чиновник.

Внутри самой России есть сомнения

Михаил Подоляк отметил, что несмотря на пропаганду в России есть существенные сомнения, что Украина имеет хотя бы какую-то косвенную причастность к теракту в "Крокусе". Возможно, сам Владимир Путин в это не верит. Разведки западных стран предупредили Россию абсолютно обо всем.

Далее даже в Иране об этом предупредили. Сказали, что задержали людей, которые имеют принадлежность к "Вилаят Хорасан" или там ИГИЛ, который конфликтует с Талибаном, потому что хочет сделать Афганистан сердцевиной нового халифата. Поэтому хотят, чтобы в России были теракты, потому что считают, что они являются спонсором и легитимизатором Талибана. Об этом Иран сказал,

– подчеркнул он.

Были задержаны граждане Таджикистана, которые получили постоянные виды на жительство в стране-агрессоре и 5 – 7 лет живут там. Задержали их на границе с Беларусью.

"Они задержали в Дагестане людей, которые финансировали этот теракт. Далее параллельно идет задержание в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане людей, которые имеют принадлежность к этой группе, что причастна к теракту. Здесь все очевидно", – сказал советник председателя ОПУ.

В России все равно настаивают о якобы "украинском следе" в этой истории. Однако такая пропаганда никак не повлияет ни на ход мобилизации в России, ни на увеличение сочувствия России.

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