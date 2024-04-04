Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что российские власти будут заставлять срочников также подписывать контракты. Это могут делать под давлением, угрожая тюрьмой и якобы уклонением от службы.

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Как Путин планирует увеличить войско

Человек, который входит в российскую армию, абсолютно себе не принадлежит. Поэтому, говоря о срочниках, вполне вероятно, что они подпишут контракты. Российское законодательство чрезвычайно жесткое к тем, кто уклоняется от военной службы, поэтому, если человек получает повестку, то пойдет в армию. Потому что в противном случае его ждет тюрьма.

Далее берем 150 000 россиян, которых хотят призвать в рамках запланированной мобилизации. Ведь закон, который в свое время подписал Владимир Путин, действует. Согласно этому приказу, просто будут увеличивать квоты для военных комиссариатов, чтобы они набирали людей,

– рассказал Иван Тимочко.

Кроме этого, можно добавить определенное количество людей, которых они принудительно мобилизуют на оккупированных территориях Украины. Любых законных оснований для того, чтобы не пойти служить, там не предусмотрели. В этих областях уже создали армейские корпуса, которые подчиняются России.

Пока неизвестно, для чего используют этих бойцов: для резерва россиянам или наоборот – бросят их на фронт первыми. Все это надо учитывать, потому что если мобилизационная система за один раз "пропустит" 300 тысяч человек, то может произойти коллапс. Прежде всего говорится о работе учебных центров, где будет происходить подготовка.

Мобилизация не прекратится после 1 июня

Для того чтобы набрать людей в армию, Путин будет также делать акцент на парамилитарные военные объединения, то есть полувоенные, которые не входят в состав вооруженных сил. Их могут использовать как боевой армейский резерв.

Также еще есть подразделения территориальной обороны России, которым якобы гарантируют, что не будут привлекать к боевым действиям. На самом деле их отправляют на фронт. Кроме этого, мужское население страны-агрессора обязано пройти медицинский осмотр. Он якобы нужен для обобщения цифр, но вполне вероятно, что людей, которые его пройдут, направят в военкоматы, а дальше – на фронт.

То есть 300 тысяч до июня не означает, что после этого мобилизация прекратится. Нет, она будет продолжаться. Хотя Путин говорит якобы есть "плечо прочности" на долговременную перспективу, но удары по НПЗ показали, насколько у России слабая внутренняя система защиты,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

Поэтому сейчас противник будет пытаться максимально привлечь людей в армию и изменить ситуацию на поле боя. Россияне думают, что у них появилось "окно возможностей". Они хотят воспользоваться тем, что Украина получает ограниченные поставки оружия, помощи от США нет, а закон о мобилизации еще не принят.

Главный вопрос – как обеспечить 300 тысяч бойцов

Если возможности набора людей еще остались, то это не отменяет другой вопрос – как содержать столько бойцов, на какую технику их посадить и где обучать. Если солдатами еще можно управлять и быстро обучить, то найти и подготовить командный состав – совсем непросто. У врага уже есть недостаток офицеров младшего звена управления.

Еще в 2023 году Forbes писал: если Россия мобилизует хотя бы 500 тысяч человек, это означает, что каждый месяц у них расходы будут составлять 10 миллиардов долларов. Если учесть, как мы удачно уничтожаем их НПЗ, а это бюджетообразующие отрасли производства, то понимаем, что и финансовые потоки будут сужаться,

– отметил Тимочко.

Поэтому здесь важно не бояться цифр, потому что Украина всегда воевала против россиян асимметрично, в меньшем количестве. Надо оставаться объединенными и консолидированными. Тогда даже цифра 300 тысяч не станет критической, если на этот вызов мы правильно отреагируем.

Срочников вписывают в воинские части

Уже давно известно, что враг использует срочников, они погибают на кораблях, тыловых частях, в подразделениях логистики. Российские власти делают все, чтобы перебросить срочников в зону боевых действий.

А если срочник погибает, то оказывается, что он в силу различных обстоятельств, стал контрактником. Условно вчера или позавчера подписал контракт. При этом, родным "забывают" сказать, что никаких выплат не будет, потому что он якобы только недавно начал службу,

– отметил Тимочко.

Эту хитрую манипуляцию враг использует не впервые. Об этом стало известно из заявлений семей погибших срочников. Поэтому у россиян есть слабые места, которые нам стоит использовать, чтобы эффективно защищать свою страну. А самое важное – всегда оставаться консолидированными и сильными.

Россия мобилизует 300 тысяч: что известно