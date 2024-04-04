Таким образом российский диктатор хотел поднять волну на фоне предстоящей мобилизации, но желающих ехать на фронт не оказалось, а сценарий стал провальным. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Точно проведут набор, – Фейгин сказал, что указывает на стремление России активизировать мобилизацию

Что мотивирует россиян идти на войну

Основной мотиватор для россиян – деньги, убежден Тизенгаузен. Все остальное, в виде какой-то национальной идеи или мести, как это должно было выглядеть после теракта в "Крокусе", не действует.

"Они делали кучу материала, где все построено на пропаганде. Хотели спровоцировать волну, но ее не произошло. Эта версия даже для хорошо пропитанного пропагандой россиянина не очень склеенная. Мол, вот вам граждане Таджикистана, вот "след из Украины", а какой именно – позже скажем. Но в свою очередь там гоняются за мигрантами и раздают им повестки", – отметил он.

Таким образом российская идеология трещит по швам. Никто не бросился "наказывать" Украину, которая не имеет никакого отношения, о чем неоднократно заявили политики ведущих стран.

"У Путина другая проблема. Если он будет мобилизовать сейчас, то в тылу будет большая проблема с определенными специальностями", – добавил политтехнолог.

Мобилизация в России: основное